Новосибирцы начали рассчитываться в магазинах новыми 100-рублевыми купюрами

Posted Сегодня, 02:41
Published Сегодня, 02:41
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Updated Сегодня, 02:44
Жители Новосибирска стали использовать новые банкноты номиналом 100 рублей, о чем сообщили читатели Atas.info. Сибиряки рассказали, что новые 100 рублей они получили на сдачу в супермаркете. Также сейчас часто можно встретить вновь вернувшиеся бумажные 10 рублей и новые 5 рублей.
По информации банка России, эти купюры уже в обращении с 2022 года. Они будут действовать параллельно со старыми купюрами до тех пор, пока последние не будут выведены из оборота.
В отличие от старых купюр, новые имеют некоторые визуальные отличия. Лицевая сторона банкнот украшена изображением Спасской башни, а на обратной стороне находится Ржевский мемориал Советскому Солдату.
Кроме того, на лицевой стороне есть QR-код, который можно отсканировать для получения дополнительной информации о защитных свойствах купюры на сайте Банка России.