atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:41

Published Сегодня, 02:41

Modified Сегодня, 02:44

Updated Сегодня, 02:44

Новые банкноты уже используют в регионе

Новосибирцы начали рассчитываться в магазинах новыми 100-рублевыми купюрами

27 ноября 2023, 02:41
Фото: Банк России
Новые банкноты уже используют в регионе
В Новосибирской области начали использовать новые купюры номиналом 100 рублей, которые отличаются визуально от старых и имеют изображение Спасской башни на лицевой стороне.

Жители Новосибирска стали использовать новые банкноты номиналом 100 рублей, о чем сообщили читатели Atas.info. Сибиряки рассказали, что новые 100 рублей они получили на сдачу в супермаркете. Также сейчас часто можно встретить вновь вернувшиеся бумажные 10 рублей и новые 5 рублей.

По информации банка России, эти купюры уже в обращении с 2022 года. Они будут действовать параллельно со старыми купюрами до тех пор, пока последние не будут выведены из оборота.

В отличие от старых купюр, новые имеют некоторые визуальные отличия. Лицевая сторона банкнот украшена изображением Спасской башни, а на обратной стороне находится Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Кроме того, на лицевой стороне есть QR-код, который можно отсканировать для получения дополнительной информации о защитных свойствах купюры на сайте Банка России.

Жительница Новосибирска за 50 млн рублей продает купюру, которую подарил Герман Греф
Узнать подробнее
Читайте также:
Три признака, как отличить фальшивую купюру 5000 рублей — рассказал экспертНовосибирская область на 2-м месте по количеству выявленных фальшивых купюр в СибириВ Новосибирске поддельными купюрами чаще всего рассчитываются на АЗС и рынках
#Общество#Новосибирск#Деньги#Эмилия Губарева#Купюры#Номинал
Подпишитесь
Власти Новосибирской области не планируют менять «Тойоты» на машины российских марок
24 ноября, 08:04
Кому принадлежат самые дорогие модные магазины Новосибирска: фамилии владельцев
24 ноября, 09:25
«Решения согласованы»: группа ВИС — Ростехнадзору о нарушениях на стройке 4 моста
25 ноября, 14:01
Стали известны цены на новогодние вечеринки в барах Новосибирска
Вчера, 15:04
Анна Асти извинилась перед новосибирцами за опоздание на 1,5 часа на концерт
Сегодня, 01:25
Афросибирячка Дженис Муэ из Новосибирска стала самой сексуальной девушкой
Сегодня, 02:27