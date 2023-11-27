Опубликованы имена бойцов из Новосибирской области, погибших в ноябре на СВО

13 ноября в ходе исполнения специальных военных задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины погиб житель Барабинска Денис Кудряшов, который был санитарным инструктором медицинского отделения взвода 2 мотострелкового батальона и ему было 42 года.