Опубликованы имена бойцов из Новосибирской области, погибших в ноябре на СВО

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1 ноября во время выполнения своих военных обязанностей на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины погиб житель Усть-Тойского населенного пункта Колыванского района Алексей Никифоровский, которому было 42 года.
4 ноября погиб младший сержант Иван Голиков из Коченевского района Новосибирской области. Ему было 37 лет.
7 ноября погиб житель села Заречноубинское Рамиль Исанбаев, когда выполнял боевую задачу. Ему было 39 лет.
9 ноября в зоне проведения спецоперации погиб житель Толмачево по имени Сергей, которому было 56 лет, пишет Сиб.фм.
10 ноября героически погиб житель Оби, танкист Василий Сахно, оказавшись под обстрелом киевских националистов. Ему было всего 27 лет. Посмертно он был удостоен Ордена мужества.
12 ноября в зоне СВО погиб житель Бердска, командир танкового отделения роты танкового батальона по имени Михаил Голуб. Ему было 49 лет.
13 ноября в ходе исполнения специальных военных задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины погиб житель Барабинска Денис Кудряшов, который был санитарным инструктором медицинского отделения взвода 2 мотострелкового батальона и ему было 42 года.