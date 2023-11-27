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Кто погиб на СВО

Опубликованы имена бойцов из Новосибирской области, погибших в ноябре на СВО

27 ноября 2023, 01:34
Фото: 1MI
Кто погиб на СВО
В Новосибирске стали известны имена воинов, которые погибли на СВО в ноябре этого года.

1 ноября во время выполнения своих военных обязанностей на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины погиб житель Усть-Тойского населенного пункта Колыванского района Алексей Никифоровский, которому было 42 года.

4 ноября погиб младший сержант Иван Голиков из Коченевского района Новосибирской области. Ему было 37 лет.

7 ноября погиб житель села Заречноубинское Рамиль Исанбаев, когда выполнял боевую задачу. Ему было 39 лет.

9 ноября в зоне проведения спецоперации погиб житель Толмачево по имени Сергей, которому было 56 лет, пишет Сиб.фм.

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10 ноября героически погиб житель Оби, танкист Василий Сахно, оказавшись под обстрелом киевских националистов. Ему было всего 27 лет. Посмертно он был удостоен Ордена мужества.

12 ноября в зоне СВО погиб житель Бердска, командир танкового отделения роты танкового батальона по имени Михаил Голуб. Ему было 49 лет.

13 ноября в ходе исполнения специальных военных задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины погиб житель Барабинска Денис Кудряшов, который был санитарным инструктором медицинского отделения взвода 2 мотострелкового батальона и ему было 42 года.

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