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Подрядчика для ремонта Ордынского шоссе ищут в Новосибирске за 302 млн рублей

Подрядчика для ремонта Ордынского шоссе ищут в Новосибирске за 302 млн рублей

27 ноября 2023, 09:27
Фото: Midjourney
В Новосибирской области ищут подрядчика на ремонт дороги Ордынское шоссе, о чем свидетельствует сайт госзакупок.

В Новосибирской области объявили о поиске исполнителя для ремонта дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Стоимость работ составляет 302,7 млн рублей. Заявки принимаются до 11 декабря.

Длина участка дороги составляет 7 км. Подрядчику предстоит заменить верхний слой асфальтобетонного покрытия, установить светоотражающие дорожные знаки, водопропускные трубы и сигнальные столбики, а также нанести дорожную разметку с использованием термопластика.

Работы должны быть завершены до 15 октября 2024 года. Ремонт проведут в три этапа.

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#Новосибирск#Ремонт#Дорога#Эмилия Губарева#Подрядчик#Дорожные знаки#Ордынское шоссе
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