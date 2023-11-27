Подрядчика для ремонта Ордынского шоссе ищут в Новосибирске за 302 млн рублей

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В Новосибирской области объявили о поиске исполнителя для ремонта дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Стоимость работ составляет 302,7 млн рублей. Заявки принимаются до 11 декабря.
Длина участка дороги составляет 7 км. Подрядчику предстоит заменить верхний слой асфальтобетонного покрытия, установить светоотражающие дорожные знаки, водопропускные трубы и сигнальные столбики, а также нанести дорожную разметку с использованием термопластика.
Работы должны быть завершены до 15 октября 2024 года. Ремонт проведут в три этапа.