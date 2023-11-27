Работают несколько человек: что происходит на стройке четвертого моста

Несмотря на ход работ, самой проблемной частью остается участок дороги под правобережной развязке. Регулярно на нем возникают крупные пробки. Кроме того, эта часть города приобрела неблагоприятный вид. По мнению горожан, эта площадка может в будущем привлекать бездомных и вандалов. Эта площадка сейчас выглядит как локация из киберпанк-произведения.