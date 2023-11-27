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Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Строительство переправы началось в 2019 году

Работают несколько человек: что происходит на стройке четвертого моста

27 ноября 2023, 07:37
Фото: Иван Колодеев / atas.info
Строительство переправы началось в 2019 году

Появились фото со стройплощадки четвертого моста в Новосибирске

Четвертый мост стал трендом последних недель. На нем заморозили работы и даже хотели разобрать. Как заявил подрядчик, сейчас работы на объекте ведутся, а в правительстве обещают, что объект будет готов в срок. Atas.Info проверил, что происходит на стройплощадке скандального моста.

Строительство мостовой переправы началось в 2019 году. По проекту, путепровод возвели над площадью Инженера Будагова. Из-за этого получилось «наслоение» сразу трех дорог друг на друга. На въезде на площадь стоят знаки, ограничивающие скорость и предупреждающая табличка о возможных затруднениях дорожного движения.

Водителей предупреждают о затрудненном движении из-за работВодителей предупреждают о затрудненном движении из-за работ
Водителей предупреждают о затрудненном движении из-за работВодителей предупреждают о затрудненном движении из-за работ
Водителей предупреждают о затрудненном движении из-за работВодителей предупреждают о затрудненном движении из-за работ
Водителей предупреждают о затрудненном движении из-за работ
Фото: Иван Колодеев / atas.info

В первую очередь водители видят пилон четвертого моста в форме буквы «Н». Его, кстати, можно разглядеть даже с Красного проспекта. Сейчас подрядчик уже приступил к окраске балок — на них наносят белоснежный оттенок.

Строители начали выкрашивать пилон в белый цвет.Строители начали выкрашивать пилон в белый цвет.
Строители начали выкрашивать пилон в белый цвет.Строители начали выкрашивать пилон в белый цвет.
Строители начали выкрашивать пилон в белый цвет.
Фото: Иван Колодеев / atas.info

На стройплощадке корреспондент Atas.Info не заметил большое количество людей и техники. На открытых участках находились около семи рабочих. По словам журналиста, в этот момент они проводили манипуляции с вантами. Всего на мосту должно быть 70 вант.

На стройплощадке не многолюдноНа стройплощадке не многолюдно
На стройплощадке не многолюдноНа стройплощадке не многолюдно
На стройплощадке не многолюдноНа стройплощадке не многолюдно
На стройплощадке не многолюдноНа стройплощадке не многолюдно
На стройплощадке не многолюдно
Фото: Иван Колодеев / atas.info

Отметим, что об остановке строительства четвертого моста стало известно 14 ноября. Тогда аудитор контрольно-счетной палаты Новосибирской области Василий Круковский заявил, что работы на стройплощадке сильно отстают от срока. Председателя комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков заявил, что пуск моста откладывается. По его словам работы на тот момент были выполнены всего на 69%.

В остановке строительства новосибирского путепровода концессионер ГК «ВИС» обвинил правительство региона. Тогда подрядчик заявил, что со стороны обладминистрации наблюдаются срывы сроков некоторых работ, допущены серьезные ошибки в проектно-сметной документации. Кроме того, региональное правительство наложило запрет на использование выделенных из федерального бюджета средств — 3,3 млрд рублей.

Работы на мосту заморозили 14 ноябряРаботы на мосту заморозили 14 ноября
Работы на мосту заморозили 14 ноября
Фото: Иван Колодеев / atas.info

Вскоре, 23 ноября, стало известно, что ГК «ВИС» решила возобновить строительство. Об этом концессионер сообщил в своем telegram-канале. В сообщении говорилось о том, что рабочие продолжают установку барьерных ограждений и разделителей на проезжей части. Также специалисты начали производить монтаж освещения и шумозащитных экранов.

Также началось обустройство съезда на правобережной развязке — на улицу Станционную. Тем временем на левом берегу началось бетонирование внутренней отделки под Транссибирской магистралью и донастройка узлов вантовой системы.

Работы возобновили 23 ноябряРаботы возобновили 23 ноября
Работы возобновили 23 ноябряРаботы возобновили 23 ноября
Работы возобновили 23 ноябряРаботы возобновили 23 ноября
Работы возобновили 23 ноябряРаботы возобновили 23 ноября
Работы возобновили 23 ноябряРаботы возобновили 23 ноября
Работы возобновили 23 ноября
Фото: Иван Колодеев / atas.info

Несмотря на ход работ, самой проблемной частью остается участок дороги под правобережной развязке. Регулярно на нем возникают крупные пробки. Кроме того, эта часть города приобрела неблагоприятный вид. По мнению горожан, эта площадка может в будущем привлекать бездомных и вандалов. Эта площадка сейчас выглядит как локация из киберпанк-произведения.

Площадь Будагова сейчас выглядит непривлекательноПлощадь Будагова сейчас выглядит непривлекательно
Площадь Будагова сейчас выглядит непривлекательноПлощадь Будагова сейчас выглядит непривлекательно
Площадь Будагова сейчас выглядит непривлекательноПлощадь Будагова сейчас выглядит непривлекательно
Площадь Будагова сейчас выглядит непривлекательноПлощадь Будагова сейчас выглядит непривлекательно
Площадь Будагова сейчас выглядит непривлекательноПлощадь Будагова сейчас выглядит непривлекательно
Площадь Будагова сейчас выглядит непривлекательно
Фото: Иван Колодеев / atas.info

Зато именно снизу открывается впечатляющий вид на н-образный пилон. Можно представить, как он будет выглядеть в будущем не в окружении строительной техники.

Мост выглядит масштабно с нижнего ярусаМост выглядит масштабно с нижнего яруса
Мост выглядит масштабно с нижнего ярусаМост выглядит масштабно с нижнего яруса
Мост выглядит масштабно с нижнего яруса
Фото: Иван Колодеев / atas.info

Кстати, краны на стройплощадке еще продолжают работать. Они транспортируют тяжёлые балки и ограждения.

На площадке еще работают краныНа площадке еще работают краны
На площадке еще работают краныНа площадке еще работают краны
На площадке еще работают краныНа площадке еще работают краны
На площадке еще работают краныНа площадке еще работают краны
На площадке еще работают краныНа площадке еще работают краны
На площадке еще работают краны
Фото: Иван Колодеев / atas.info

Сама строительная площадка огорожена синим шифером и колючей проволокой. Такую картину жители Новосибирска наблюдают уже пятый год.

Подрядчик следит за тем, чтобы никто не проник на стройплощадкуПодрядчик следит за тем, чтобы никто не проник на стройплощадку
Подрядчик следит за тем, чтобы никто не проник на стройплощадкуПодрядчик следит за тем, чтобы никто не проник на стройплощадку
Подрядчик следит за тем, чтобы никто не проник на стройплощадкуПодрядчик следит за тем, чтобы никто не проник на стройплощадку
Подрядчик следит за тем, чтобы никто не проник на стройплощадкуПодрядчик следит за тем, чтобы никто не проник на стройплощадку
Подрядчик следит за тем, чтобы никто не проник на стройплощадку
Фото: Иван Колодеев / atas.info

Памятник Александру III на фоне масштабного четвертого моста кажется совсем маленьким. Интересно, будет ли его теперь вообще кто-нибудь замечать. Как и интересный арт-объект в виде пролета первого железнодорожного моста.

Памятник императору на фоне моста не кажется монументальнымПамятник императору на фоне моста не кажется монументальным
Памятник императору на фоне моста не кажется монументальнымПамятник императору на фоне моста не кажется монументальным
Памятник императору на фоне моста не кажется монументальным
Фото: Иван Колодеев / atas.info
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