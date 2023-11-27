Работают несколько человек: что происходит на стройке четвертого моста

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
Строительство мостовой переправы началось в 2019 году. По проекту, путепровод возвели над площадью Инженера Будагова. Из-за этого получилось «наслоение» сразу трех дорог друг на друга. На въезде на площадь стоят знаки, ограничивающие скорость и предупреждающая табличка о возможных затруднениях дорожного движения.
В первую очередь водители видят пилон четвертого моста в форме буквы «Н». Его, кстати, можно разглядеть даже с Красного проспекта. Сейчас подрядчик уже приступил к окраске балок — на них наносят белоснежный оттенок.
На стройплощадке корреспондент Atas.Info не заметил большое количество людей и техники. На открытых участках находились около семи рабочих. По словам журналиста, в этот момент они проводили манипуляции с вантами. Всего на мосту должно быть 70 вант.
Отметим, что об остановке строительства четвертого моста стало известно 14 ноября. Тогда аудитор контрольно-счетной палаты Новосибирской области Василий Круковский заявил, что работы на стройплощадке сильно отстают от срока. Председателя комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков заявил, что пуск моста откладывается. По его словам работы на тот момент были выполнены всего на 69%.
В остановке строительства новосибирского путепровода концессионер ГК «ВИС» обвинил правительство региона. Тогда подрядчик заявил, что со стороны обладминистрации наблюдаются срывы сроков некоторых работ, допущены серьезные ошибки в проектно-сметной документации. Кроме того, региональное правительство наложило запрет на использование выделенных из федерального бюджета средств — 3,3 млрд рублей.
Вскоре, 23 ноября, стало известно, что ГК «ВИС» решила возобновить строительство. Об этом концессионер сообщил в своем telegram-канале. В сообщении говорилось о том, что рабочие продолжают установку барьерных ограждений и разделителей на проезжей части. Также специалисты начали производить монтаж освещения и шумозащитных экранов.
Также началось обустройство съезда на правобережной развязке — на улицу Станционную. Тем временем на левом берегу началось бетонирование внутренней отделки под Транссибирской магистралью и донастройка узлов вантовой системы.
Несмотря на ход работ, самой проблемной частью остается участок дороги под правобережной развязке. Регулярно на нем возникают крупные пробки. Кроме того, эта часть города приобрела неблагоприятный вид. По мнению горожан, эта площадка может в будущем привлекать бездомных и вандалов. Эта площадка сейчас выглядит как локация из киберпанк-произведения.
Зато именно снизу открывается впечатляющий вид на н-образный пилон. Можно представить, как он будет выглядеть в будущем не в окружении строительной техники.
Кстати, краны на стройплощадке еще продолжают работать. Они транспортируют тяжёлые балки и ограждения.
Сама строительная площадка огорожена синим шифером и колючей проволокой. Такую картину жители Новосибирска наблюдают уже пятый год.
Памятник Александру III на фоне масштабного четвертого моста кажется совсем маленьким. Интересно, будет ли его теперь вообще кто-нибудь замечать. Как и интересный арт-объект в виде пролета первого железнодорожного моста.