С погибшим на СВО бойцом Александром Сергеевым простились в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:43
Published Сегодня, 01:43
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Updated Сегодня, 01:45
Как сообщили в администрации Маслянинского района, в зоне СВО погиб Александр Сергеев. Случилось это 29 октября во время выполнения задач специальной военной операции.
Александр Сергеев родился в Маслянино 16 октября 1998 года и окончил 9 классов школы №3. В сентябре 2023 года он пошел служить по контракту.
Боец выполнил свой воинский долг, отдав свою жизнь во время боя. Он был примером бескорыстного мужества, героизма и самоотверженности, до последних минут оставаясь верным присяге.
«Разделяем с родными, близкими и всеми, кто знал и любил его боль утраты. Соболезнуем и скорбим вместе с вами. Александр отдал свою жизнь ради будущего нашей страны», — написали в администрации.
Прощание с бойцом состоялось 9 ноября.