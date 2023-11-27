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С погибшим на СВО бойцом Александром Сергеевым простились в Новосибирской области

С погибшим на СВО бойцом Александром Сергеевым простились в Новосибирской области

27 ноября 2023, 01:43
Фото: 1MI
Маслянинский район простился с участником специальной военной операции на территории Украины Александром Сергеевым.

Как сообщили в администрации Маслянинского района, в зоне СВО погиб Александр Сергеев. Случилось это 29 октября во время выполнения задач специальной военной операции.

Александр Сергеев родился в Маслянино 16 октября 1998 года и окончил 9 классов школы №3. В сентябре 2023 года он пошел служить по контракту.

Боец выполнил свой воинский долг, отдав свою жизнь во время боя. Он был примером бескорыстного мужества, героизма и самоотверженности, до последних минут оставаясь верным присяге.

«Разделяем с родными, близкими и всеми, кто знал и любил его боль утраты. Соболезнуем и скорбим вместе с вами. Александр отдал свою жизнь ради будущего нашей страны», — написали в администрации.

Прощание с бойцом состоялось 9 ноября.

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