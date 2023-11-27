Сахалинский «Горный воздух» завоевал национальную премию «Горы России»

«У нас увеличилось количество трасс для катания, в том числе для фрирайда. Если раньше общая протяженность их составляла около 35 км, то в текущем сезоне будет более 40 км. Помимо этого, мы будем предлагать туристам фрирайд-катание и хелиски в окрестностях „Горного воздуха“. И, конечно, трассовое катание, которое у нас, скажу без стеснения, является лучшим за Уралом, будет организовано, как и всегда», — поделился глава минтуризма островного региона Артем Лазарев.