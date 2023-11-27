Кого заберут в вытрезвитель в Новосибирске зимой 2023-24, а кого — нет

Если же гражданин слишком пьян, то согласие оформляется постфактум в вытрезвителе. При этом находиться в спеццентре новосибирец может не более 24 часов, начало нахождения исчисляется с момента прибытия. Если клиента доставили ночью, то он может протрезвляться до утра.