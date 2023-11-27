Кого заберут в вытрезвитель в Новосибирске зимой 2023-24, а кого — нет

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 08:12
Согласно правилам организации деятельности вытрезвителей, утвержденных совместным приказом Минздрава, Минтруда и МВД РФ, основной задачей подобных организаций является естественное вытрезвление лиц, находящихся в состоянии любого вида опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) без каких-либо медицинских процедур. Доставить клиента в вытрезвитель могут как полицейские и медики, так и сам человек, чувствующий необходимость стать трезвым.
«К помещению в специализированный центр принимаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и не имеющие медицинских показаний для оказания специализированной помощи в медицинских организациях. Помещение и временное пребывание лица в состоянии опьянения в специализированном центре осуществляется с его согласия», — ответили на запрос Atas.Info в департаменте по социальной политики мэрии города Новосибирска.
Если же гражданин слишком пьян, то согласие оформляется постфактум в вытрезвителе. При этом находиться в спеццентре новосибирец может не более 24 часов, начало нахождения исчисляется с момента прибытия. Если клиента доставили ночью, то он может протрезвляться до утра.