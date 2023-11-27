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Заболеваемость гриппом в несколько раз выросла в Новосибирской области

Заболеваемость гриппом в несколько раз выросла в Новосибирской области

27 ноября 2023, 05:19
Фото: 1MI
Число заболевших коронавирусом, гриппом и ОРВИ, назвал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов на оперативном совещании в правительстве региона 27 ноября 2023.

За неделю в Новосибирской области было зарегистрировано 23 816 случаев ОРВИ. Также фиксировались случаи заболевания гриппом — всего 14. На прошлой неделе им болели 6 человек, а значит заболеваемость выросла в два раза.

Константин Хальзов напомнил важность вакцинации против гриппа. На сегодняшний день привито 1 418 912 жителей. Вакцина израсходована на 99,3%. На этой неделе завершается вакцинация на территории НСО.

Новосибирцы продолжают болеть и ковидом: за последние сутки заразились 42 человека. Для тестирования вируса работают 10 лабораторий. Также в медицинских учреждениях продолжает действовать масочный режим.

О секретах лечения гриппа и ОРВИ рассказал новосибирский врач
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#ОРВИ#Грипп#Коронавирус#Константин Хальзов#Эмилия Губарева
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