Заболеваемость гриппом в несколько раз выросла в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
За неделю в Новосибирской области было зарегистрировано 23 816 случаев ОРВИ. Также фиксировались случаи заболевания гриппом — всего 14. На прошлой неделе им болели 6 человек, а значит заболеваемость выросла в два раза.
Константин Хальзов напомнил важность вакцинации против гриппа. На сегодняшний день привито 1 418 912 жителей. Вакцина израсходована на 99,3%. На этой неделе завершается вакцинация на территории НСО.
Новосибирцы продолжают болеть и ковидом: за последние сутки заразились 42 человека. Для тестирования вируса работают 10 лабораторий. Также в медицинских учреждениях продолжает действовать масочный режим.