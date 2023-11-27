Зима не близко: когда в Новосибирске наступят морозы

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Updated Сегодня, 05:35
Ноябрь в Новосибирске выдался аномально теплым. Специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра обещают, что даже к концу ноября температура воздуха в городе может достигать +3 градусов, что совершенно не свойственно сибирскому городу, которого часто ассоциируют со снегом. Правда, по словам синоптиков, «такой яркий вынос тепла уже не повторится». Специалисты также напомнили, что ноябрь 2022 года был такой же аномальный: снег выпал поздно, а «плюс» сохранялся до конца месяца. Тогда первые осадки зафиксировали в последней декаде ноября.
Судя по данным сервисов прогноза погоды, до декабря в Новосибирске могут сохраняться положительные температуры. В середине декабря может похолодать лишь до -18 градусов ночью. Отметим, что в предыдущие годы примерно такая температура в городе была днем.
«Яндекс. Погода»: 1 декабря прогнозируют -10 градусов. Еще ниже столбик термометра опустится только 10 декабря, когда будет -12. Холодать до -17 начнет с 18 декабря, а самым холодным днем станет 22 декабря, когда в регионе ожидается -18. К Новому году в Новосибирской области снова потеплеет до -10…-12. Небольшой снег будет идти редко. По данным сервиса, осадки ожидаются только 4, 5, 8, 12, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28 и 30 декабря.
World-weather: 1 декабря в регионе будет -6, затем потеплеет до нуля, 5 декабря будет -8, а затем снова потеплеет до -1. С 10 декабря синоптики прогнозируют -12 днем и -17 ночью. Затем средняя температура будет варьироваться в пределах -12 днем и -16…-19 ночью. 31 декабря будет аналогичная погода. Мелкий снег будет идти редко.
А вот сайт Gismeteo обещает снег практически каждый день, причем с дождем. На первой неделе будет потепление до +4, на второй до -11, а на третьей до -14.
Ожидается, что зима в 2023 и 2024 году будет невероятно теплой, о чем сообщил Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра России. Грядущий сезон даже окрестили «экстраординарным». Резкую перемену климата замечают уже сейчас, но тенденция будет прослеживаться и к концу осени. Самым непривычным окажется именно ноябрь, так как все дни прогнозируется сильный ветер. Напомним, что ранее жители Сибири застали сильнейший ураган.
Температура воздуха при этом, даже если упадет, все равно будет стремительно подниматься, в том числе в декабре и январе. Превышение температуры будет составлять 3-4 градуса в декабре и январе, а в феврале и вовсе — 5.
Отметим, что подобные погодные аномалии, как правило, позже провоцируют сильнейшие снегопады. Также эксперты предполагают, что россиянам стоит приготовиться к ледяным дождям.
«С учетом выхода южных циклонов мы ожидаем и возвраты оттепели, которые будут сопровождаться потеплениями до нуля градусов, сильными снегопадами и гололедицей. Особенно это будет характерно для первой декады декабря. Также по осадкам ожидается, что декабрь будет около нормы. Скорее всего, что больше всего осадков будет в первой половине месяца и чуть ниже нормы во второй», — рассказал RuNews24 начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
По мнению специалистов, из-за таких погодных условий вызываются снегопады. В Сибири и на Урале количество снега увеличится на 40% по сравнению с обычным климатическим показателем. Кроме того, нетипичные для региона условия могут способствовать ледяным дождям.
Отметим, что нестабильность погоды синоптики фиксировали еще летом. В июне на Новосибирскую область нахлынула сильная жара. В некоторые дни температура даже била рекорды предыдущих лет. Синоптики фиксировали +39 градусов, хотя столбики термометров нагревались так сильно, что показывали даже +50 градусов.
Как заявляли синоптики, причиной аномальной погоды тогда стали «длительные периоды устойчивого выноса воздушных масс из районов Казахстана и Средней Азии».
Подобные аномалии обычно провоцируют аномальную жару на одной территории и аномальный холод — на другой. Эти аномалии характеризуются большим количеством осадков в последствии. Так, пока в Сибири был зной, Европу заливало сильнейшими ливнями.
Кстати, Новосибирск в минувшее лето был лидером по количеству жарких дней. Таких летом 2022 года было 13.