Зима не близко: когда в Новосибирске наступят морозы

Ноябрь в Новосибирске выдался аномально теплым. Специалисты Западно-Сибирского гидрометцентра обещают, что даже к концу ноября температура воздуха в городе может достигать +3 градусов, что совершенно не свойственно сибирскому городу, которого часто ассоциируют со снегом. Правда, по словам синоптиков, «такой яркий вынос тепла уже не повторится». Специалисты также напомнили, что ноябрь 2022 года был такой же аномальный: снег выпал поздно, а «плюс» сохранялся до конца месяца. Тогда первые осадки зафиксировали в последней декаде ноября.