Башкирия и компания «БАС» подписали соглашение о сотрудничестве

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве в области применения беспилотников.
В документе говорится о том, что стороны будут сотрудничать в сфере интеграции беспилотных авиасистем в воздушное пространство, а также заниматься реализацией проектов и программ в этом направлении. По словам Варятченко, компания готова предложить региону самые современные решения по развитию отрасли БАС, пишет mkset.ru.
В свою очередь, Александр Шельдяев сообщил, что в Башкирии будет создан единый региональный оператор, чтобы оказывать услуги при помощи беспилотников. В приоритете — применение дронов для контроля за лесными и сельхозугодьями. Министр отметил, что ООО «БАС» — сильный партнёр федерального масштаба, который может помочь развитию региона.
Варятченко участвовал в пленарном заседании «Послезавтра глазами бизнеса», открывшем деловую программу XVI Международной недели бизнеса. Он встречался с руководителями предприятий и рассказал им о перспективах применения беспилотников.
Следует отметить, что договорённости ООО «БАС» с руководством республики концептуально совпадают с основной темой форума — прогноз на «послезавтра», который должны дать участники мероприятия из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Турции, Ирана, Узбекистана и других стран.
Премьер Башкирии Андрей Назаров отметил, что сейчас формируются тренды, которые будут определять развитие России на годы и десятилетия.