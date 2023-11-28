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Башкирия и компания «БАС» подписали соглашение о сотрудничестве

Башкирия и компания «БАС» подписали соглашение о сотрудничестве

28 ноября 2023, 08:29
Фото: Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан
В Уфе в рамках Международной недели бизнеса состоялась встреча гендиректора ООО «БАС» Алексея Варятченко и вице-премьера правительства Башкирии — министра промышленности, энергетики и инноваций региона Александра Шельдяева.

На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве в области применения беспилотников.

В документе говорится о том, что стороны будут сотрудничать в сфере интеграции беспилотных авиасистем в воздушное пространство, а также заниматься реализацией проектов и программ в этом направлении. По словам Варятченко, компания готова предложить региону самые современные решения по развитию отрасли БАС, пишет mkset.ru.

В свою очередь, Александр Шельдяев сообщил, что в Башкирии будет создан единый региональный оператор, чтобы оказывать услуги при помощи беспилотников. В приоритете — применение дронов для контроля за лесными и сельхозугодьями. Министр отметил, что ООО «БАС» — сильный партнёр федерального масштаба, который может помочь развитию региона.

Варятченко участвовал в пленарном заседании «Послезавтра глазами бизнеса», открывшем деловую программу XVI Международной недели бизнеса. Он встречался с руководителями предприятий и рассказал им о перспективах применения беспилотников.

Следует отметить, что договорённости ООО «БАС» с руководством республики концептуально совпадают с основной темой форума — прогноз на «послезавтра», который должны дать участники мероприятия из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Турции, Ирана, Узбекистана и других стран.

Премьер Башкирии Андрей Назаров отметил, что сейчас формируются тренды, которые будут определять развитие России на годы и десятилетия.

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