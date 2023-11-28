Башкирия и компания «БАС» подписали соглашение о сотрудничестве

В документе говорится о том, что стороны будут сотрудничать в сфере интеграции беспилотных авиасистем в воздушное пространство, а также заниматься реализацией проектов и программ в этом направлении. По словам Варятченко, компания готова предложить региону самые современные решения по развитию отрасли БАС, пишет mkset.ru.