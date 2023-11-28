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Главный корпус научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна на ул. Фрунзе

«Бенефициары скрываются от правосудия»: директор ННИИТО о банкротстве «Клиники НИИТО»

28 ноября 2023, 09:13
Фото: Сайт ННИИТО
Главный корпус научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна на ул. Фрунзе
Директор новосибирского НИИТО имени Цивьяна Андрей Корыткин прокомментировал ситуацию вокруг банкротства АНО «Клиника НИИТО» 28 ноября. Он заявил, что не даст нанести институту «повторный ущерб» и напомнил, что двое фигурантов дела объявлены в розыск.

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна — уважаемый федеральный медицинский центр — продолжает упоминаться в криминально-коррупционном ключе даже после двух приговоров бывшему директору ФГБУ ННИИТО Михаилу Садовому.

В октябре громким эпизодом конфликта была смена замков в серверной АНО «Клиника НИИТО» (ее единственный учредитель ФГБУ ННИИТО), лишившая сотрудников клиники доступа к медкартам пациентов. В ходе банкротства 100% «дочки» института меняются арбитражные управляющие. Которые предпринимают противоположные шаги. Один из них успел разослать уведомления о сокращении сотрудникам клиники, а другой намерен привлечь в субсидиарной ответственности ФГБУ ННИИТО.

Позицию федерального института в конфликте с АНО «Клиника НИИТО» (занимающейся коммерческой деятельностью) озвучил директор ФГБУ ННИИТО Андрей Корыткин, отвечая на вопросы журналистов в пресс-центре ТАСС 28 ноября.

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«В свое время создали структуру в структуре… И окружили ее подконтрольными юрлицами, через которые происходила легализация средств, похищаемых из госбюджета. Ущерб федеральному бюджету и институту [ННИИТО] уже был доказан в рамках приговора суда по Михаилу Садовому. (В 2021 году Садового приговорили к 4 годам колонии за хищение 1,3 млрд. рублей государственных средств. Прим. ред.)

Наша позиция всегда была одна. Надо удовлетворить требования кредиторов в рамках банкротства этой клиники. И удовлетворить требования сотрудников — мы предлагали трудоустройство коллегам», — заявил Андрей Корыткин.

Он критически оценил действия нынешнего конкурсного управляющего. «Конкурсный управляющий не сделал ничего в части оспаривания тех сделок, которые признаны аффилированными и мнимыми — этого сделано не было. Пока мы слышим только о субсидиарной ответственности института и персонально нескольких физических лиц. Ведется работа, чтобы что-то получить с института. Мы постараемся не допустить. Потому что, как уже установлено, институту был причинен ущерб. Повторного ущерба я не допущу», — сказал Андрей Корыткин. Он высказал убеждение, что АНО «Клиника НИИТО» не может прибыльно работать без «ресурсов института».

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«Прибыль можно было получать, используя ресурсы института. Когда врачи в свое рабочее время совмещали [работу] в клинике, операции пересекались… Это запрещено трудовым законодательством. Если нет ресурсов института — нет и прибыли».

Борьба в судах идет за перевод в госсобственность 10-этажного здания, которое клиника арендует. И которое по мнению одной из сторон построено и оснащено медоборудованием на средства частных инвесторов, по мнению другой стороны — на деньги, похищенные у института и госбюджета.

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По мнению Андрея Корыткина в судебных разборках юрлиц заинтересованы физлица, скрывающиеся от правосудия. «Бенефициарами этих юрлиц являются лица, скрывающиеся от правосудия. Один скрылся сразу. Вторая выехала из-под подписки о невыезде. И сейчас находится в международном розыске. Дело выделено в отдельное производство в суде», — заявил директор ННИИТО.

Напомним, что ранее в новосибирских СМИ фигурировали фамилии бывшего научного консультанта института Сергея Поскочина, объявленного в международный розыск в 2021 году, и Эльмиры Хафизовой, которая, как сообщал «Сибкрай», в 2022 году пересекла границу РФ, несмотря на подписку о невыезде, и объявлена в розыск.

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