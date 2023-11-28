«Бенефициары скрываются от правосудия»: директор ННИИТО о банкротстве «Клиники НИИТО»

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна — уважаемый федеральный медицинский центр — продолжает упоминаться в криминально-коррупционном ключе даже после двух приговоров бывшему директору ФГБУ ННИИТО Михаилу Садовому.
В октябре громким эпизодом конфликта была смена замков в серверной АНО «Клиника НИИТО» (ее единственный учредитель ФГБУ ННИИТО), лишившая сотрудников клиники доступа к медкартам пациентов. В ходе банкротства 100% «дочки» института меняются арбитражные управляющие. Которые предпринимают противоположные шаги. Один из них успел разослать уведомления о сокращении сотрудникам клиники, а другой намерен привлечь в субсидиарной ответственности ФГБУ ННИИТО.
Позицию федерального института в конфликте с АНО «Клиника НИИТО» (занимающейся коммерческой деятельностью) озвучил директор ФГБУ ННИИТО Андрей Корыткин, отвечая на вопросы журналистов в пресс-центре ТАСС 28 ноября.
«В свое время создали структуру в структуре… И окружили ее подконтрольными юрлицами, через которые происходила легализация средств, похищаемых из госбюджета. Ущерб федеральному бюджету и институту [ННИИТО] уже был доказан в рамках приговора суда по Михаилу Садовому. (В 2021 году Садового приговорили к 4 годам колонии за хищение 1,3 млрд. рублей государственных средств. Прим. ред.)
Наша позиция всегда была одна. Надо удовлетворить требования кредиторов в рамках банкротства этой клиники. И удовлетворить требования сотрудников — мы предлагали трудоустройство коллегам», — заявил Андрей Корыткин.
Он критически оценил действия нынешнего конкурсного управляющего. «Конкурсный управляющий не сделал ничего в части оспаривания тех сделок, которые признаны аффилированными и мнимыми — этого сделано не было. Пока мы слышим только о субсидиарной ответственности института и персонально нескольких физических лиц. Ведется работа, чтобы что-то получить с института. Мы постараемся не допустить. Потому что, как уже установлено, институту был причинен ущерб. Повторного ущерба я не допущу», — сказал Андрей Корыткин. Он высказал убеждение, что АНО «Клиника НИИТО» не может прибыльно работать без «ресурсов института».
«Прибыль можно было получать, используя ресурсы института. Когда врачи в свое рабочее время совмещали [работу] в клинике, операции пересекались… Это запрещено трудовым законодательством. Если нет ресурсов института — нет и прибыли».
Борьба в судах идет за перевод в госсобственность 10-этажного здания, которое клиника арендует. И которое по мнению одной из сторон построено и оснащено медоборудованием на средства частных инвесторов, по мнению другой стороны — на деньги, похищенные у института и госбюджета.
По мнению Андрея Корыткина в судебных разборках юрлиц заинтересованы физлица, скрывающиеся от правосудия. «Бенефициарами этих юрлиц являются лица, скрывающиеся от правосудия. Один скрылся сразу. Вторая выехала из-под подписки о невыезде. И сейчас находится в международном розыске. Дело выделено в отдельное производство в суде», — заявил директор ННИИТО.
Напомним, что ранее в новосибирских СМИ фигурировали фамилии бывшего научного консультанта института Сергея Поскочина, объявленного в международный розыск в 2021 году, и Эльмиры Хафизовой, которая, как сообщал «Сибкрай», в 2022 году пересекла границу РФ, несмотря на подписку о невыезде, и объявлена в розыск.