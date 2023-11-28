«Бенефициары скрываются от правосудия»: директор ННИИТО о банкротстве «Клиники НИИТО»

Он критически оценил действия нынешнего конкурсного управляющего. «Конкурсный управляющий не сделал ничего в части оспаривания тех сделок, которые признаны аффилированными и мнимыми — этого сделано не было. Пока мы слышим только о субсидиарной ответственности института и персонально нескольких физических лиц. Ведется работа, чтобы что-то получить с института. Мы постараемся не допустить. Потому что, как уже установлено, институту был причинен ущерб. Повторного ущерба я не допущу», — сказал Андрей Корыткин. Он высказал убеждение, что АНО «Клиника НИИТО» не может прибыльно работать без «ресурсов института».