Досрочно выплатят часть детских пособий новосибирцам в декабре 2023 — СФР

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В Новосибирской области выплатной период большого числа детских пособий стартует 3 числа каждого месяца. Но 3 декабря 2023 — выходной день, воскресенье. По правилам, в этом случае выплата делается заранее, в последний рабочий день перед выходными. То есть — уже в пятницу, 1 декабря деньги на пособия будут перечислены в банки. Информацию подтвердили Атас.инфо в пресс-службе отделения СФР по Новосибирской области.
В первый день зимы можно ждать следующие детские выплаты.
Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
Неработающие родители смогут получить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;
В этот список входит выплата в связи с рождением (либо усыновлением) первого ребенка до 3-х лет;
Ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих (такое пособие положено на детей военнослужащих по призыву, и мобилизованных; и в случае, если военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей);
А также пособие на детей от 8 до 17 лет.
Детские пособия, которые обычно выплачиваются позже придут на следующей неделе по графику.
5 декабря — выплаты из средств материнского капитала.
8 декабря — пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.
У семей с детьми появится повод заранее начать готовиться к Новому году.