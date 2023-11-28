atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Выплата детских пособий поможет семьям раньше начать готвоиться к Новому году

Досрочно выплатят часть детских пособий новосибирцам в декабре 2023 — СФР

28 ноября 2023, 10:44
Фото: Midjourney
Выплата детских пособий поможет семьям раньше начать готвоиться к Новому году

Часть детских выплат придет раньше в декабре 2023 сообщили в СФР

Пять детских выплат придут досрочно в декабре 2023. Пособия на детей, по графику приходившие на карту 3 числа будут перечислены в банки уже в первый день зимы, подтверждает пресс-служба отделения СФР по Новосибирской области.

В Новосибирской области выплатной период большого числа детских пособий стартует 3 числа каждого месяца. Но 3 декабря 2023 — выходной день, воскресенье. По правилам, в этом случае выплата делается заранее, в последний рабочий день перед выходными. То есть — уже в пятницу, 1 декабря деньги на пособия будут перечислены в банки. Информацию подтвердили Атас.инфо в пресс-службе отделения СФР по Новосибирской области.

В первый день зимы можно ждать следующие детские выплаты.

Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

Неработающие родители смогут получить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;

В этот список входит выплата в связи с рождением (либо усыновлением) первого ребенка до 3-х лет;

Ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих (такое пособие положено на детей военнослужащих по призыву, и мобилизованных; и в случае, если военнослужащий погиб при исполнении служебных обязанностей);

А также пособие на детей от 8 до 17 лет.

Куда сходить на Новый Год-2024 в Новосибирске — бесплатные площадки для праздника
Узнать подробнее

Детские пособия, которые обычно выплачиваются позже придут на следующей неделе по графику.

5 декабря — выплаты из средств материнского капитала.

8 декабря — пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.

У семей с детьми появится повод заранее начать готовиться к Новому году.

Читайте также:
Как выбрать елку, ожидая Новый год — 2024, и в каких цветах ее декорироватьПохудеть к Новому Году: минус 10 кг без диет и вреда для здоровьяВ Новосибирске откроют ледовые катки: где покататься на конькахМэрия назвала дату открытия ледового городка в Новосибирске
#Общество#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Выплаты#Деньги#Семьи#Пособия#Декабрь#График#СФР
Подпишитесь
Куда сходить на Новый Год-2024 в Новосибирске — бесплатные площадки для праздника
Сегодня, 04:05
Гардеробы жен советских академиков показывают в новосибирском Академгородке
Сегодня, 05:14
Нина Шалабаева рассказала, какая работа ведется по возвращению новосибирцев из плена
Сегодня, 07:48
Две птицефабрики отказываются от выпуска яиц в Новосибирской области
Сегодня, 08:00
Какие травмы получают новосибирцы в гололед, рассказал директор НИИТО
Сегодня, 06:04
Кого заберут в вытрезвитель в Новосибирске зимой 2023-24, а кого — нет
Вчера, 07:07