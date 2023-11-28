Досрочно выплатят часть детских пособий новосибирцам в декабре 2023 — СФР

В Новосибирской области выплатной период большого числа детских пособий стартует 3 числа каждого месяца. Но 3 декабря 2023 — выходной день, воскресенье. По правилам, в этом случае выплата делается заранее, в последний рабочий день перед выходными. То есть — уже в пятницу, 1 декабря деньги на пособия будут перечислены в банки. Информацию подтвердили Атас.инфо в пресс-службе отделения СФР по Новосибирской области.