atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

Они будут специализироваться на мясе

Две птицефабрики отказываются от выпуска яиц в Новосибирской области

28 ноября 2023, 08:00
Фото: Midjourney
Они будут специализироваться на мясе
В Новосибирской области две фабрики по разведению птиц решили перестать производить яйца. Вместо этого они будут заниматься выращиванием молодых кур для получения мяса.

Речь идет о фабриках под названиями «Евсинская» и «Лебедевская». Первая из них уже прекратила выпуск яиц, а вторая будет продолжать эту деятельность до конца 2023 года. Затем в 2024 году они переориентируют свои возможности на выращивание молодых кур для получения мяса.

По данным Министерства сельского хозяйства региона, на 1 ноября 2023 года количество птицы превысило 762 тысячи голов. В эту цифру входят 549 тысяч уток. За 10 месяцев было произведено 774,8 миллиона яиц.

За последние 10 месяцев производство мяса птицы выросло до 72,1 тысячи тонн. Сегодня основными производителями являются «Новосибирская птицефабрика», «Ново-Барышевская птицефабрика» и «Улыбино», пишет НГС. Лидеры по производству яиц — фабрики под названиями «Чикская», «Ново-Барышевская» и «Посевнинская».

В Министерстве сельского хозяйства отметили, что фабрики, меняющие свой профиль работы, сохранят все рабочие места.

Яйца подорожали до 106 рублей в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области с начала года выросли объемы производства яйца и мяса птицыСемья из Новосибирска продает зеленые яйца от черных кур породы УхейилюйКурицы сварились заживо: жилые дома в Новосибирске затопило кипятком
#Новосибирск#Птицы#Производство#Эмилия Губарева#Яйца
Подпишитесь
Никита Михалков открыл в НОВАТ Фестиваль имени композитора Эдуарда Артемьева
Вчера, 18:28
Фото. Работают несколько человек: что происходит на стройке четвертого моста
Вчера, 07:37
Нина Шалабаева рассказала, какая работа ведется по возвращению новосибирцев из плена
Сегодня, 07:48
Какие травмы получают новосибирцы в гололед, рассказал директор НИИТО
Сегодня, 06:04
Кого заберут в вытрезвитель в Новосибирске зимой 2023-24, а кого — нет
Вчера, 07:07