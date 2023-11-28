Две птицефабрики отказываются от выпуска яиц в Новосибирской области

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Речь идет о фабриках под названиями «Евсинская» и «Лебедевская». Первая из них уже прекратила выпуск яиц, а вторая будет продолжать эту деятельность до конца 2023 года. Затем в 2024 году они переориентируют свои возможности на выращивание молодых кур для получения мяса.
По данным Министерства сельского хозяйства региона, на 1 ноября 2023 года количество птицы превысило 762 тысячи голов. В эту цифру входят 549 тысяч уток. За 10 месяцев было произведено 774,8 миллиона яиц.
За последние 10 месяцев производство мяса птицы выросло до 72,1 тысячи тонн. Сегодня основными производителями являются «Новосибирская птицефабрика», «Ново-Барышевская птицефабрика» и «Улыбино», пишет НГС. Лидеры по производству яиц — фабрики под названиями «Чикская», «Ново-Барышевская» и «Посевнинская».
В Министерстве сельского хозяйства отметили, что фабрики, меняющие свой профиль работы, сохранят все рабочие места.