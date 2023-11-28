Две птицефабрики отказываются от выпуска яиц в Новосибирской области

Речь идет о фабриках под названиями «Евсинская» и «Лебедевская». Первая из них уже прекратила выпуск яиц, а вторая будет продолжать эту деятельность до конца 2023 года. Затем в 2024 году они переориентируют свои возможности на выращивание молодых кур для получения мяса.