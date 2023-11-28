Гардеробы жен советских академиков показывают в новосибирском Академгородке

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:17
Десятки артефактов, рассказывающих о том, как одевались женщины в Академгородке в пору хрущевской оттепели и ранних брежневских времен, разместили на площадке культурного пространства «Академвцентре». Верхняя одежда и обувь, аксессуары и косметика, модные журналы — все эти вещи принадлежали женам советских ученых, которые в начале 60-х годов приехали в Сибирь развивать науку в Академгородке, уникальном месте, построенном среди тайги. Экспозиция носит название «Оттепель. Мода, как отражение эпохи».
«Основная идея нашей выставки — мы хотели отразить эпоху, рассказать о жизни женщин Академгородка, о жизни ученых через моду. Мы считаем, что мода это не легкомысленное явление. Мода всегда отражала настроение общества, его развитие, развитие технологий. Она всегда была неким таким зеркалом», — говорит куратор выставки Марина Петренко.
Первые посетители выставки наперебой говорят о ностальгических чувствах, которые вызывают экспонаты. Строгие силуэты модных платьев, сшитых по выкройкам из западных журналов мод, были мечтой многих советских людей. Но сами эти журналы были доступны только небольшому числу избранных, например, женам членов Академии наук СССР и ведущих научных сотрудников, которые имели возможность ездить в зарубежные командировки.
«Я в восторге. Это все из моего детства, по сути. Вспоминаешь маму, как ты сама интересовалась этой модой, и как шили куклам платья, хотели, как у взрослых», — рассказывает коренная жительница Академгородка Юлия Данилова.
Западные журналы мод времен хрущевской оттепели по-прежнему вызывают восторг. Корреспондент Atas.Info был свидетелем, как несколько студенток листали эти издания со словами «как шикарно, я прямо сейчас хочу такое надеть».
И вот как раз особенностью этой выставки является то, что все экспонаты можно не только трогать руками, но и примерять на себя, фотографироваться в образах советских женщин и даже договориться о проведении фотосессии в исторических нарядах, которые хранятся в коллекции Интегрального музея Академгородка. На выставке представлена только маленькая часть из этого собрания.