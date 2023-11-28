Гардеробы жен советских академиков показывают в новосибирском Академгородке

И вот как раз особенностью этой выставки является то, что все экспонаты можно не только трогать руками, но и примерять на себя, фотографироваться в образах советских женщин и даже договориться о проведении фотосессии в исторических нарядах, которые хранятся в коллекции Интегрального музея Академгородка. На выставке представлена только маленькая часть из этого собрания.