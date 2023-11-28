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Published Сегодня, 12:22

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Updated Сегодня, 12:24

Новосибирская сирота не имеет своего жилья

Глава СКР Бастрыкин потребовал жилья для новосибирской сироты

28 ноября 2023, 12:22
Фото: Midjourney
Новосибирская сирота не имеет своего жилья

Александр Бастрыкин взял на контроль отсутствие жилья у сироты из Новосибирска

В Новосибирской области девушка-сирота не может получить полагающееся ей по закону жилье. Доклада по вопиющей ситуации потребовал руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В приемную главы СК РФ обратилась двадцатипятилетняя жительница Новосибирской области. Девушка является сиротой и имеет право на получение квартиры за государственный счет, однако не имеет собственной жилплощади с 2012 года. Недавно у сибирячки родился ребенок и она вынуждена снимать жилье. Обращения в инстанции до сих пор не дали результата.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — сообщили в Следственного комитета России.

Региональным управлением Следственного комитета уже возбуждено уголовное дело. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Следственный комитет#Жилье#Квартира#Александр Бастрыкин#Сирота#Глава СК Бастрыкин#Александр Ляхов
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