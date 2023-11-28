Глава СКР Бастрыкин потребовал жилья для новосибирской сироты

В приемную главы СК РФ обратилась двадцатипятилетняя жительница Новосибирской области. Девушка является сиротой и имеет право на получение квартиры за государственный счет, однако не имеет собственной жилплощади с 2012 года. Недавно у сибирячки родился ребенок и она вынуждена снимать жилье. Обращения в инстанции до сих пор не дали результата.