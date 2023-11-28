Глава СКР Бастрыкин потребовал жилья для новосибирской сироты

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В приемную главы СК РФ обратилась двадцатипятилетняя жительница Новосибирской области. Девушка является сиротой и имеет право на получение квартиры за государственный счет, однако не имеет собственной жилплощади с 2012 года. Недавно у сибирячки родился ребенок и она вынуждена снимать жилье. Обращения в инстанции до сих пор не дали результата.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — сообщили в Следственного комитета России.
Региональным управлением Следственного комитета уже возбуждено уголовное дело. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.