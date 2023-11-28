Главную новогоднюю елку установили на площади Ленина в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
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В Новосибирске уже активно готовятся к наступающим новогодним праздникам. Одной из первых площадок, которую решили украсить, стала территория оперного и балетного театра. Примечательно, но главный проход к театру ограничен сигнальной лентой: там монтируют украшения. Интересно, что в этом году елку поставили в отдалении именно перед НОВАТом, а не за памятником Владимиру Ленина.
Как ранее сообщила вице-мэр Анна Терешкова, которая отвечает за проведение новогодних мероприятий в городе, до 7 декабря все основные площадки будут украшены в праздничном стиле.
Установка новогодней елки возле Оперного театра началась 25 ноября и завершилась 27 ноября. Дерево уже полностью украшено: сверху установили кремлевскую звезду. Все игрушки и гирлянды остались с прошлого года, когда Новосибирск был новогодней столицей России.
Также стоит отметить, что еще одна новогодняя елка была установлена в Академгородке возле ДК «Академия».