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Все новогодние украшения остались с прошлого года

Главную новогоднюю елку установили на площади Ленина в Новосибирске

28 ноября 2023, 03:41
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Все новогодние украшения остались с прошлого года
В Новосибирске установили новогоднюю елку у оперного театра: делать это начали еще 25 ноября. Украшение территории еще продолжается, в чем убедился корреспондент Atas.info.

В Новосибирске уже активно готовятся к наступающим новогодним праздникам. Одной из первых площадок, которую решили украсить, стала территория оперного и балетного театра. Примечательно, но главный проход к театру ограничен сигнальной лентой: там монтируют украшения. Интересно, что в этом году елку поставили в отдалении именно перед НОВАТом, а не за памятником Владимиру Ленина.

Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Как ранее сообщила вице-мэр Анна Терешкова, которая отвечает за проведение новогодних мероприятий в городе, до 7 декабря все основные площадки будут украшены в праздничном стиле.

Установка новогодней елки возле Оперного театра началась 25 ноября и завершилась 27 ноября. Дерево уже полностью украшено: сверху установили кремлевскую звезду. Все игрушки и гирлянды остались с прошлого года, когда Новосибирск был новогодней столицей России.

Также стоит отметить, что еще одна новогодняя елка была установлена в Академгородке возле ДК «Академия».

Первую новогоднюю елку поставили в Новосибирске
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