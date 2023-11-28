Главную новогоднюю елку установили на площади Ленина в Новосибирске

В Новосибирске уже активно готовятся к наступающим новогодним праздникам. Одной из первых площадок, которую решили украсить, стала территория оперного и балетного театра. Примечательно, но главный проход к театру ограничен сигнальной лентой: там монтируют украшения. Интересно, что в этом году елку поставили в отдалении именно перед НОВАТом, а не за памятником Владимиру Ленина.