Гололед и ДТП: о «погодных качелях» и рисках предупредил новосибирцев департамент ЧС

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
В Новосибирске снова будет переменчивая погода, несмотря на приближение зимы. «Температурные качели» сохраняются. В течение ближайших двух дней ожидается повышение температуры выше нуля.
К концу недели снова будет минусовая температура от -4 до -9. Дневная температура к выходным до -5. В будние дни осадков не ожидается, а к выходным может выпасть мокрый снег.
Сергей Куценко предупредил о рисках: из-за мокрого снега, а в следствие и гололедицы, может вырасти число гололедных травм, а из-за температурных качель, может сходить снег с крыш.
На дорогах вероятна плохая видимость и гололед, поэтому возникает риск ДТП. Преобладающие аварии: наезд на пешеходов, столкновение, опрокидывание и наезд на препятствия. При выходе на тонкий лед человек также может провалиться.