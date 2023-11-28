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Из-за погоды возникнут риски

Гололед и ДТП: о «погодных качелях» и рисках предупредил новосибирцев департамент ЧС

28 ноября 2023, 03:17
Фото: atas.info
Из-за погоды возникнут риски

«Погодные качели» прогнозирует в Новосибирске департамент ЧС

О температурных качелях в Новосибирске сообщил начальник городского департамента по ЧС Сергей Куценко во время аппаратного совещания 28 ноября 2023.

В Новосибирске снова будет переменчивая погода, несмотря на приближение зимы. «Температурные качели» сохраняются. В течение ближайших двух дней ожидается повышение температуры выше нуля.

К концу недели снова будет минусовая температура от -4 до -9. Дневная температура к выходным до -5. В будние дни осадков не ожидается, а к выходным может выпасть мокрый снег.

Сергей Куценко предупредил о рисках: из-за мокрого снега, а в следствие и гололедицы, может вырасти число гололедных травм, а из-за температурных качель, может сходить снег с крыш.

На дорогах вероятна плохая видимость и гололед, поэтому возникает риск ДТП. Преобладающие аварии: наезд на пешеходов, столкновение, опрокидывание и наезд на препятствия. При выходе на тонкий лед человек также может провалиться.

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