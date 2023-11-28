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Published Сегодня, 06:04

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В Новосибирске очень скользко

Какие травмы получают новосибирцы в гололед, рассказал директор НИИТО

28 ноября 2023, 06:04
Фото: atas.info
В Новосибирске очень скользко
О гололедных травмах рассказал директор новосибирского НИИТО на конференции в пресс-центре ТАСС.

Как отметил директор Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна (НИИТО) Андрей Корыткин, в гололед бытовые травмы всегда возрастают.

Количество обратившихся пациентов в травмпункты с наступлением холодов и гололеда традиционно увеличивается. В основном, среди травм преобладают переломы лодыжек, повреждения лучевой кости, повреждения связочного аппарата. Однако не все они требуют хирургического решения. Большинство пациентов помощь получают амбулаторно.

«Сезонность присутствует. Она всегда есть. Мы к этому готовы», — рассказал директор НИИТО.

Летом также возникает немало травм. Преобладают в этом плане — ныряльщики, мотоциклисты и самокатчики. Напомним, ранее в институте рассказали, когда при падении нужно сразу обратиться к врачу, чтобы не допустить неправильного сращения кости или ампутации конечности.

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#Новосибирск#Эмилия Губарева#НИИТО#Гололед#Травмы
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