Какие травмы получают новосибирцы в гололед, рассказал директор НИИТО

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Как отметил директор Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна (НИИТО) Андрей Корыткин, в гололед бытовые травмы всегда возрастают.
Количество обратившихся пациентов в травмпункты с наступлением холодов и гололеда традиционно увеличивается. В основном, среди травм преобладают переломы лодыжек, повреждения лучевой кости, повреждения связочного аппарата. Однако не все они требуют хирургического решения. Большинство пациентов помощь получают амбулаторно.
«Сезонность присутствует. Она всегда есть. Мы к этому готовы», — рассказал директор НИИТО.
Летом также возникает немало травм. Преобладают в этом плане — ныряльщики, мотоциклисты и самокатчики. Напомним, ранее в институте рассказали, когда при падении нужно сразу обратиться к врачу, чтобы не допустить неправильного сращения кости или ампутации конечности.