Какие травмы получают новосибирцы в гололед, рассказал директор НИИТО

Летом также возникает немало травм. Преобладают в этом плане — ныряльщики, мотоциклисты и самокатчики. Напомним, ранее в институте рассказали, когда при падении нужно сразу обратиться к врачу, чтобы не допустить неправильного сращения кости или ампутации конечности.