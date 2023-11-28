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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Власти Новосибирска обещают яркую программу на Новый год-2024

Куда сходить на Новый Год-2024 в Новосибирске — бесплатные площадки для праздника

28 ноября 2023, 04:05
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Власти Новосибирска обещают яркую программу на Новый год-2024

В мэрии Новосибирска представили программу на Новый год-2024

До Нового года остался всего месяц, поэтому подготовка к его празднованию идет полным ходом. В администрации города Atas.Info рассказали о грядущей программе и основных праздничных локациях.

Новогодняя программа будет объединена «снежной» концепцией и посвящена образу снега и зимы в России. Рабочим названием утверждено название «В Сибири снег».

«С древних времен снег считался символом чистоты, свежести, первозданности. Новосибирску повезло, мы живем в самом центре сибирского края — настоящего снежного царства. Это значит, что у нас в Сибири неограниченное количество снежных чудес, зимнего волшебства и яркого праздника», — указано в ответе департамента культуры мэрии на запрос Atas.Info.
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Уроки снега и выступления игрушек

Предпраздничные мероприятия в Новосибирске начнутся уже в декабре. С 1 по 15 декабря в школах пройдут «Уроки снега», а с 6 по 29 декабря в разных частях города состоятся интерактивные выступления игрушек и новогодних персонажей.

Первое крупное мероприятие состоится 11 декабря. В Концертном комплексе имени Маяковского пройдет торжественное подведение итогов художественного комплекса «Чудеса под Новый год».

Новогодние надежды и торжественное награждение

15 декабря в Камерном зале Новосибирской государственной филармонии мэрия города Новосибирска вручит стипендии одаренным детям в области культуры и искусства. В рамках мероприятия будет дан концерт «Новогодние надежды».

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Новый год для детей мобилизованных и добровольцев

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть даст сразу два приема перед Новым Годом. 22 декабря градоначальник пообщается с талантливыми детьми, а 24 декабря примет в Концертном зале имени Маяковского детей из семей мобилизованных и добровольцев, находящихся в зоне СВО. В рамках встречи покажут мюзикл «Приключения Снежной бабы в Стране новогодних игрушек».

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Канун Нового года

Накануне Нового года-2024 в Театральном сквере горожане смогут побывать на «Новогодней ночи». В рамках праздничной программы новосибирцев ждут выступления артистов и праздничная иллюминация.

Марш новогодних игрушек

В третий день новогодних каникул на Красном проспекте состоится карнавальное шествие. Возле мэрии торжественным строем пройдут сказочные персонажи и состоится шоу новогодних игрушек.

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Фестиваль снежных баб

С 4 по 8 января в парке «Арена» пройдет концептуальный фестиваль «Новосибирск — родина снежных баб». В его рамках состоятся фестиваль снежной скульптуры, фестиваль снежных баб и Сибирский конкурс снежных скульптур на приз мэра Новосибирска.

Самый добрый концерт под Рождество

В светлый праздник Рождества горожан ждут на Михайловской набережной. Артисты покажут свои лучшие номера на «Самом добром концерте», а сама программа будет связана с христианским торжеством.

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Отметим, что в прошлом году Новосибирск получил статус Новогодней столицы. В городе проходили многочисленные мероприятия. Тогда впервые прошел Фестиваль снежных баб. Традиционно в городе организовали фестиваль снежных скульптур, на котором творцы из разных регионов России создавали шедевры из снега.

Как и в прошлом году, в грядущие праздники новосибирцы могут посетить большое количество развлекательных площадок. Так, в городе зальют полсотни катков, откроют Ледовый городок на Михайловской набережной. В нескольких районах города откроют сказочные фотозоны.

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