Куда сходить на Новый Год-2024 в Новосибирске — бесплатные площадки для праздника

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Новогодняя программа будет объединена «снежной» концепцией и посвящена образу снега и зимы в России. Рабочим названием утверждено название «В Сибири снег».
«С древних времен снег считался символом чистоты, свежести, первозданности. Новосибирску повезло, мы живем в самом центре сибирского края — настоящего снежного царства. Это значит, что у нас в Сибири неограниченное количество снежных чудес, зимнего волшебства и яркого праздника», — указано в ответе департамента культуры мэрии на запрос Atas.Info.
Предпраздничные мероприятия в Новосибирске начнутся уже в декабре. С 1 по 15 декабря в школах пройдут «Уроки снега», а с 6 по 29 декабря в разных частях города состоятся интерактивные выступления игрушек и новогодних персонажей.
Первое крупное мероприятие состоится 11 декабря. В Концертном комплексе имени Маяковского пройдет торжественное подведение итогов художественного комплекса «Чудеса под Новый год».
15 декабря в Камерном зале Новосибирской государственной филармонии мэрия города Новосибирска вручит стипендии одаренным детям в области культуры и искусства. В рамках мероприятия будет дан концерт «Новогодние надежды».
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть даст сразу два приема перед Новым Годом. 22 декабря градоначальник пообщается с талантливыми детьми, а 24 декабря примет в Концертном зале имени Маяковского детей из семей мобилизованных и добровольцев, находящихся в зоне СВО. В рамках встречи покажут мюзикл «Приключения Снежной бабы в Стране новогодних игрушек».
Накануне Нового года-2024 в Театральном сквере горожане смогут побывать на «Новогодней ночи». В рамках праздничной программы новосибирцев ждут выступления артистов и праздничная иллюминация.
В третий день новогодних каникул на Красном проспекте состоится карнавальное шествие. Возле мэрии торжественным строем пройдут сказочные персонажи и состоится шоу новогодних игрушек.
С 4 по 8 января в парке «Арена» пройдет концептуальный фестиваль «Новосибирск — родина снежных баб». В его рамках состоятся фестиваль снежной скульптуры, фестиваль снежных баб и Сибирский конкурс снежных скульптур на приз мэра Новосибирска.
В светлый праздник Рождества горожан ждут на Михайловской набережной. Артисты покажут свои лучшие номера на «Самом добром концерте», а сама программа будет связана с христианским торжеством.
Отметим, что в прошлом году Новосибирск получил статус Новогодней столицы. В городе проходили многочисленные мероприятия. Тогда впервые прошел Фестиваль снежных баб. Традиционно в городе организовали фестиваль снежных скульптур, на котором творцы из разных регионов России создавали шедевры из снега.
Как и в прошлом году, в грядущие праздники новосибирцы могут посетить большое количество развлекательных площадок. Так, в городе зальют полсотни катков, откроют Ледовый городок на Михайловской набережной. В нескольких районах города откроют сказочные фотозоны.