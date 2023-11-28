Куда сходить на Новый Год-2024 в Новосибирске — бесплатные площадки для праздника

Предпраздничные мероприятия в Новосибирске начнутся уже в декабре. С 1 по 15 декабря в школах пройдут «Уроки снега», а с 6 по 29 декабря в разных частях города состоятся интерактивные выступления игрушек и новогодних персонажей.