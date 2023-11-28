Малыш миниатюрной антилопы дикдик родился в Новосибирском зоопарке

Четыре года назад в Новосибирский зоопарк доставили несколько дикдиков — двух самок и одного самца, которые прибыли из Братиславы через Москву. У этой пары уже родился первый детеныш, а в прошлом году появилось еще одно потомство. В этом году радостное событие повторилось — двое малышей появились свет. Сейчас все дикдики живут в павильоне «Тропический мир».