Малыш миниатюрной антилопы дикдик родился в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 02:13
Published Сегодня, 02:13
Modified Сегодня, 02:34
Updated Сегодня, 02:34
Миниатюрная антилопа дикдик принесла радость Новосибирскому зоопарку, родив малыша. Видео с этим милым созданием было опубликовано Анной Новиковой, постоянной посетительницей зоопарка.
На записи видно, как малыш осторожно переступает через ветки, всегда оставаясь поблизости от своей мамы.
Четыре года назад в Новосибирский зоопарк доставили несколько дикдиков — двух самок и одного самца, которые прибыли из Братиславы через Москву. У этой пары уже родился первый детеныш, а в прошлом году появилось еще одно потомство. В этом году радостное событие повторилось — двое малышей появились свет. Сейчас все дикдики живут в павильоне «Тропический мир».