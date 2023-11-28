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Малыш родился в зоопарке

Малыш миниатюрной антилопы дикдик родился в Новосибирском зоопарке

28 ноября 2023, 02:13
Фото: Анна Новикова
Малыш родился в зоопарке
В Новосибирском зоопарке родился детеныш миниатюрной антилопы дикдик. Малыша сняли на видео.

Миниатюрная антилопа дикдик принесла радость Новосибирскому зоопарку, родив малыша. Видео с этим милым созданием было опубликовано Анной Новиковой, постоянной посетительницей зоопарка.

На записи видно, как малыш осторожно переступает через ветки, всегда оставаясь поблизости от своей мамы.

Видео: Анна Новикова

Четыре года назад в Новосибирский зоопарк доставили несколько дикдиков — двух самок и одного самца, которые прибыли из Братиславы через Москву. У этой пары уже родился первый детеныш, а в прошлом году появилось еще одно потомство. В этом году радостное событие повторилось — двое малышей появились свет. Сейчас все дикдики живут в павильоне «Тропический мир».

Милое видео детенышей с их мамами показал Новосибирский зоопарк
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