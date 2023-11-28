Мэр Локоть поручил чиновникам мыть грязный общественный транспорт в Новосибирске

Поручение главы города приняли, а вот качественно ли исправят ситуацию, покажет время и реакция пассажиров. Отметим, что в Новосибирске действительно нетипичная погода для ноября: плюсовая температура, отсутствие постоянного снега, лужи и грязь — все это влияет на вид города.