Мэр Локоть поручил чиновникам мыть грязный общественный транспорт в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Руководитель департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев докладывал о дорожной ситуации в городе. Мэр обратил внимание чиновников на внешний вид общественного транспорта в Новосибирске.
«На улицах общественный транспорт — автобусы, троллейбусы, трамваи, должны быть аккуратными. Погода плохая, она подводит нас к тому, чтобы мы приводили все в санитарное состояние. Ко мне участились обращения от горожан на неопрятный транспорт. Понятно, что на улицах распутица, но задачу такую ставлю», — сказал Анатолий Локоть.
Поручение главы города приняли, а вот качественно ли исправят ситуацию, покажет время и реакция пассажиров. Отметим, что в Новосибирске действительно нетипичная погода для ноября: плюсовая температура, отсутствие постоянного снега, лужи и грязь — все это влияет на вид города.