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Общественный транспорт грязный в Новосибирске

Мэр Локоть поручил чиновникам мыть грязный общественный транспорт в Новосибирске

28 ноября 2023, 02:59
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Общественный транспорт грязный в Новосибирске
Анатолий Локоть поручил мыть общественный транспорт, несмотря на переменчивую погоду. Об этом он сообщил во время аппаратного совещания в мэрии 28 ноября 2023.

Руководитель департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев докладывал о дорожной ситуации в городе. Мэр обратил внимание чиновников на внешний вид общественного транспорта в Новосибирске.

«На улицах общественный транспорт — автобусы, троллейбусы, трамваи, должны быть аккуратными. Погода плохая, она подводит нас к тому, чтобы мы приводили все в санитарное состояние. Ко мне участились обращения от горожан на неопрятный транспорт. Понятно, что на улицах распутица, но задачу такую ставлю», — сказал Анатолий Локоть.

Поручение главы города приняли, а вот качественно ли исправят ситуацию, покажет время и реакция пассажиров. Отметим, что в Новосибирске действительно нетипичная погода для ноября: плюсовая температура, отсутствие постоянного снега, лужи и грязь — все это влияет на вид города.

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#Транспорт#Город#Новосибирск#Мэр#Эмилия Губарева
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