Мобилизованные новосибирцы жалуются на некачественное лечения на СВО

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В 2022 году было 364 обращения от участников СВО, их близких и родственников. В этом году получено 230 обращений, и уже немного сменился характер вопросов. С чем чаще всего обращаются к Омбудсмену участники СВО и их родственники в этом году, рассказала Нина Шалабаева:
«Несогласие с заключением военно-врачебной экспертизы, неоказание медицинской помощи или ненадлежащее оказание медицинской помощи, непредоставление отпусков, непредоставление отпусков в связи с ранением для прохождения реабилитации, оказание содействие в получении документов, которые бы подтверждали участие в СВО, возвращение из плена, реабилитация, розыск без вести пропавшего — вот такого плана вопросы звучали в обращениях этого года чаще всего».
Как рассказала Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области, эти вопросы она решает, обращаясь напрямую к Татьяне Москальковой, в свою очередь, Москалькова подключает Международный Красный Крест, это помогает быстрее решать запросы подобного рода. «Конечно, родным хочется, чтобы все это решалось еще быстрее, потому что жить, и не знать, жив или не жив, в плену или где находится близкий человек, это тяжело. Но мы делаем все, что возможно, » — отметила Шалабаева.
Также Омбудсмен рассказала о взаимодействии с коллегами в других регионах по вопросам, поступающим от участников СВО. Военнослужащий из Алтайского края проходил лечение после ранения в 425-м военном госпитале. Ему нужна была пластина для операции, которую он долго ждал, во время ожидания ситуация со здоровьем могла ухудшиться. Коллега обратилась ко мне с этим вопросом, я сделала обращение к руководству госпиталя, ситуация ускорилась, операцию провели.
Также ведется работа по возвращению попавших в плен мобилизованных жителей Новосибирской области.