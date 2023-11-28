Мобилизованные новосибирцы жалуются на некачественное лечения на СВО

Как рассказала Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области, эти вопросы она решает, обращаясь напрямую к Татьяне Москальковой, в свою очередь, Москалькова подключает Международный Красный Крест, это помогает быстрее решать запросы подобного рода. «Конечно, родным хочется, чтобы все это решалось еще быстрее, потому что жить, и не знать, жив или не жив, в плену или где находится близкий человек, это тяжело. Но мы делаем все, что возможно, » — отметила Шалабаева.