«Может год простоять»: судьба самолета, севшего в поле под Новосибирском, не решена

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Как сообщает Ngs.ru со ссылкой на главу Убинского района Олега Конюка, самолет могут законсервировать на год. В авиакомпании так и не определились с судьбой борта.
«В последнее время представители „Уральских авиалиний“ мне не сообщали ничего конкретного. Возможно, самолет законсервируют. И он так может год простоять», — заявил Конюк.
На данный момент самолет не может вылететь из-за неподходящих погодных условий. Они могут улучшиться не раньше середины декабря.
Экстренная посадка борта Airbus A320, выполнявшего рейс по маршруту Сочи-Омск, произошла 12 сентября в Убинском районе. В самолете находился 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.