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Самолет могут оставить в поле на год

«Может год простоять»: судьба самолета, севшего в поле под Новосибирском, не решена

28 ноября 2023, 08:36
Фото: Telegram-канал «Уральских авиалиний»
Самолет могут оставить в поле на год

Самолет, севший в поле под Новосибирском, могут законсервировать на год

Самолет «Уральских авиалиний», экстренно приземлившийся в Убинском районе 12 сентября, может простоять в пшеничном поле весьма продолжительное время. Конкретного решения по его транспортировке пока не принято.

Как сообщает Ngs.ru со ссылкой на главу Убинского района Олега Конюка, самолет могут законсервировать на год. В авиакомпании так и не определились с судьбой борта.

«В последнее время представители „Уральских авиалиний“ мне не сообщали ничего конкретного. Возможно, самолет законсервируют. И он так может год простоять», — заявил Конюк.
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На данный момент самолет не может вылететь из-за неподходящих погодных условий. Они могут улучшиться не раньше середины декабря.

Экстренная посадка борта Airbus A320, выполнявшего рейс по маршруту Сочи-Омск, произошла 12 сентября в Убинском районе. В самолете находился 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#Авиакомпания#Экстренная посадка#Александр Ляхов#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском
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