Названы самые востребованные вакансии для пенсионеров в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:11
Published Сегодня, 01:11
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
На заседании комиссии при региональном правительстве обсуждались вопросы трудоустройства. В 2023 году около 2,8 тысяч человек предпенсионного возраста получили работу и около 250 пенсионеров нашли работу.
Кроме того, они имеют возможность получить временную работу с дополнительной финансовой поддержкой в размере 7,6 тысяч рублей. Эта программа длится два месяца и ей воспользовались 614 человек.
Самыми популярными профессиями среди них являются экономист, кладовщик, повар и швея. Также большим спросом пользуются такие профессии, как «Тестировщик программного обеспечения», «1С Программист» и «Графический дизайнер», что отражается в цифрах дополнительного обучения.
Пенсионеры также получают обучение в других областях. Они могут обучаться специальностям, связанным с работой с детьми дошкольного возраста, контрактной системой в сфере закупок товаров и услуг, овощеводством и управлением охраной труда и обеспечением безопасности.