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Кем работают пенсионеры

Названы самые востребованные вакансии для пенсионеров в Новосибирске

28 ноября 2023, 01:11
Фото: Midjourney
Кем работают пенсионеры
В Новосибирской области озвучили самые востребованные вакансии среди людей предпенсионного возраста и пенсионеров.

На заседании комиссии при региональном правительстве обсуждались вопросы трудоустройства. В 2023 году около 2,8 тысяч человек предпенсионного возраста получили работу и около 250 пенсионеров нашли работу.

Кроме того, они имеют возможность получить временную работу с дополнительной финансовой поддержкой в размере 7,6 тысяч рублей. Эта программа длится два месяца и ей воспользовались 614 человек.

Самыми популярными профессиями среди них являются экономист, кладовщик, повар и швея. Также большим спросом пользуются такие профессии, как «Тестировщик программного обеспечения», «1С Программист» и «Графический дизайнер», что отражается в цифрах дополнительного обучения.

Пенсионеры также получают обучение в других областях. Они могут обучаться специальностям, связанным с работой с детьми дошкольного возраста, контрактной системой в сфере закупок товаров и услуг, овощеводством и управлением охраной труда и обеспечением безопасности.

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#Общество#Новосибирск#Пенсионеры#Работа#Вакансии#Эмилия Губарева#Экономист#Повар#Трудоустройство
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