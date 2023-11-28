Нина Шалабаева рассказала, какая работа ведется по возвращению новосибирцев из плена

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Омбудсмен рассказала, как решаются вопросы по возвращению из плена участников СВО из Новосибирской области:
«Я пишу запрос на имя Татьяны Москальковой, на имя Сергея Шойгу. Москалькова подключает к работе Международный Красный Крест. Важно понимать, что есть наша сторона, и есть вторая сторона. Заслуга Москальковой и Уполномоченного по правам человека в Украине, что они встретились и решили вопрос об обмене. Минобороны готовит списки на возврат пленных. На данный момент три человека возвращены из плена».
По поводу дальнейшей реабилитации вернувшихся из плена Нина Шалабаева ответила: «Такая работа ведется, и не только с самими пленными, ведется работа с родственниками. Подключаются и правительство, и депутаты Заксобрания, это боль любого нормального человека».
Ранее Нина Шалабаева рассказала, почему опасается «украинского синдрома» у освобожденных из плена.