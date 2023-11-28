Нина Шалабаева рассказала, какая работа ведется по возвращению новосибирцев из плена

«Я пишу запрос на имя Татьяны Москальковой, на имя Сергея Шойгу. Москалькова подключает к работе Международный Красный Крест. Важно понимать, что есть наша сторона, и есть вторая сторона. Заслуга Москальковой и Уполномоченного по правам человека в Украине, что они встретились и решили вопрос об обмене. Минобороны готовит списки на возврат пленных. На данный момент три человека возвращены из плена».