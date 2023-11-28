Новосибирец получил самую крупную выплату по страховке за разбитый Bentley

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Житель Новосибирска получил самую большую выплату по страховке автомобиля за разбитый Bentley Bentaiga. По информации от Росгосстраха, страховая компания выплатила ему 17,4 млн рублей, что составляет почти половину стоимости этого автомобиля.
Еще один сибиряк получил выплату в размере 15,3 млн рублей за поврежденный Mercedes-Benz G-Klasse. Это практически 80% от его стоимости. Автомобиль был серьезно поврежден в результате дорожного происшествия, когда его владелец не уступил дорогу другому транспортному средству. В любом случае, это можно назвать выигрышем для владельца.
Владельцу Mercedes-Benz GLS 2020 года из Ульяновска было выплачено более 9,6 млн рублей, а за Toyota Land Cruiser 200 из Кировской области — 9,4 млн рублей.
Самым дорогим ремонтом оказался ремонт Mercedes-Benz G-Klasse 2020 года. Страховая компания заплатила 5,9 млн рублей за его восстановление.
Интересно, что виновниками почти всех аварий были сами владельцы поврежденных автомобилей, которые не могли бы получить такие же выплаты по ОСАГО.