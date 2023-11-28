Новосибирец получил самую крупную выплату по страховке за разбитый Bentley

Еще один сибиряк получил выплату в размере 15,3 млн рублей за поврежденный Mercedes-Benz G-Klasse. Это практически 80% от его стоимости. Автомобиль был серьезно поврежден в результате дорожного происшествия, когда его владелец не уступил дорогу другому транспортному средству. В любом случае, это можно назвать выигрышем для владельца.