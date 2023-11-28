Новосибирца отправили в психбольницу за жестокое обращение с животными

Дело было рассмотрено в суде Октябрьского района Новосибирска. Расследование установило, что в течение 7 лет мужчина и его сестра содержали 44 собаки в своей квартире и на уличной территории. Животные находились в негигиенических условиях, были истощены и не получали достаточного питания, воды или ветеринарной помощи. В результате этого, 18 собак погибли, а еще 3 получили серьезные травмы.