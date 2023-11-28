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Published Сегодня, 06:26

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Новосибирца отправили в психбольницу за жестокое обращение с животными

Новосибирца отправили в психбольницу за жестокое обращение с животными

28 ноября 2023, 06:26
Фото: Midjourney
Мужчина, который жестоко обращался с животными в Новосибирске, был отправлен на принудительное лечение в психиатрическую клинику, сообщили в прокуратуре.

Дело было рассмотрено в суде Октябрьского района Новосибирска. Расследование установило, что в течение 7 лет мужчина и его сестра содержали 44 собаки в своей квартире и на уличной территории. Животные находились в негигиенических условиях, были истощены и не получали достаточного питания, воды или ветеринарной помощи. В результате этого, 18 собак погибли, а еще 3 получили серьезные травмы.

Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными, которое причинило им боль и страдания и привело к их гибели и травмам. Однако судебно-психиатрическая экспертиза показала, что на момент совершения этих действий он это не осознавал и не мог контролировать свои действия.

Было принято решение освободить мужчину от уголовной ответственности и применить к нему принудительные меры медицинского характера, включая принудительное лечение в психиатрической больнице. Постановление суда еще не обрело законную силу.

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#Новосибирск#Уголовное дело#Прокуратура#Собака#Эмилия Губарева#Психбольница
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