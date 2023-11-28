Новосибирца отправили в психбольницу за жестокое обращение с животными

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Дело было рассмотрено в суде Октябрьского района Новосибирска. Расследование установило, что в течение 7 лет мужчина и его сестра содержали 44 собаки в своей квартире и на уличной территории. Животные находились в негигиенических условиях, были истощены и не получали достаточного питания, воды или ветеринарной помощи. В результате этого, 18 собак погибли, а еще 3 получили серьезные травмы.
Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными, которое причинило им боль и страдания и привело к их гибели и травмам. Однако судебно-психиатрическая экспертиза показала, что на момент совершения этих действий он это не осознавал и не мог контролировать свои действия.
Было принято решение освободить мужчину от уголовной ответственности и применить к нему принудительные меры медицинского характера, включая принудительное лечение в психиатрической больнице. Постановление суда еще не обрело законную силу.