Новосибирцам рассказали об опасности чая с бутербродом

Если ваш близкий человек страдает «синдромом чая с бутербродом», ему можно помочь. Приходите домой и готовьте полноценную пищу, заказывайте готовую еду на дом. Расскажите ему об акциях и скидках на продукты в магазинах, потому что пожилые люди часто экономят на самом необходимом.