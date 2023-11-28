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Бутерброды могут представлять серьезную опасность для здоровья

Новосибирцам рассказали об опасности чая с бутербродом

28 ноября 2023, 07:00
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Бутерброды могут представлять серьезную опасность для здоровья

Известный врач сообщила о синдроме чая с бутербродом у новосибирцев

Многим из нас свойственно питаться исключительно чаем с бутербродом или крекером из-за будничной круговерти. Со временем это входит в привычку и она может стать опасной.

Как сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на академика РАН, профессора Оксану Драпкину, со временем у людей может развиться «синдром чая с бутербродом». Он часто встречается у одиноких и пожилых людей.

«Синдром чая с бутербродом — это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются», — написала Оксана Драпкина в Telegram-канале.

После каждодневного чая с крекером и сыром человек худеет, его кости становятся хрупкими, а раны заживают плохо. Появляется слабость и даже обмороки.

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Развивается синдром по нескольким причинам. С возрастом снижается вкус и обоняние, лекарства искажают привычную вкусовую картину, а из-за хронических заболеваний не хочется есть. Усугубляют проблему зубные протезы, возрастные нарушения психики, одиночество и депрессия.

Если ваш близкий человек страдает «синдромом чая с бутербродом», ему можно помочь. Приходите домой и готовьте полноценную пищу, заказывайте готовую еду на дом. Расскажите ему об акциях и скидках на продукты в магазинах, потому что пожилые люди часто экономят на самом необходимом.

Стоит добавлять в пищу лимонный вкус и специи, чтобы у близкого в буквальном смысле появился «вкус» к жизни. И, разумеется, срочно обратитесь к врачу при подозрении на депрессию или алкоголизм.

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