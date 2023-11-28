Новосибирцам рассказали об опасности чая с бутербродом

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Published Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:02
Как сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на академика РАН, профессора Оксану Драпкину, со временем у людей может развиться «синдром чая с бутербродом». Он часто встречается у одиноких и пожилых людей.
«Синдром чая с бутербродом — это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются», — написала Оксана Драпкина в Telegram-канале.
После каждодневного чая с крекером и сыром человек худеет, его кости становятся хрупкими, а раны заживают плохо. Появляется слабость и даже обмороки.
Развивается синдром по нескольким причинам. С возрастом снижается вкус и обоняние, лекарства искажают привычную вкусовую картину, а из-за хронических заболеваний не хочется есть. Усугубляют проблему зубные протезы, возрастные нарушения психики, одиночество и депрессия.
Если ваш близкий человек страдает «синдромом чая с бутербродом», ему можно помочь. Приходите домой и готовьте полноценную пищу, заказывайте готовую еду на дом. Расскажите ему об акциях и скидках на продукты в магазинах, потому что пожилые люди часто экономят на самом необходимом.
Стоит добавлять в пищу лимонный вкус и специи, чтобы у близкого в буквальном смысле появился «вкус» к жизни. И, разумеется, срочно обратитесь к врачу при подозрении на депрессию или алкоголизм.