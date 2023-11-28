atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Верующие обязательно должны посетить церковь

Рождественский пост — что категорически нельзя делать православным новосибирцам

28 ноября 2023, 06:28
Фото: 1MI
Верующие обязательно должны посетить церковь
28 ноября у православных верующих начинается Рождественский пост. Он продлится вплоть до Рождества Христова 7 января.

Как сообщают «Новые Известия», Рождественский пост является одним из последних календарных постов в православии. Всего их четыре: Великий, Петров, Успенский и Рождественский. Поститься верующие новосибирцы будут сорок дней.

Сорокодневность выбрана неслучайно. Именно столько дней постился пророк Моисей перед получением на горе Синай скрижалей с десятью заповедями, аналогичное воздержание было и у Иисуса Христа в пустыне перед проповедью. Сначала христиане постились семь дней, но позже появилось соответствующее предписание.

«Господь помог»: мать чудом выжившего под Иркутском новосибирца переживает за сына
Узнать подробнее

Как вести себя в Рождественский пост

Сутью поста является подготовка к полноценному переживанию светлого праздника Рождества Христова. Именно пост и молитва, намеренное ограничение очищают душу и готовят ко встрече с Иисусом Христом.

В течение поста православным новосибирцам разрешено есть рыбу и морепродукты, грибы, овощи и зелень, крупы, орехи, постный хлеб и выпечку. Разрешается пить растительное молоко. Категорически запрещены мясо, молочные продукты и яйца.

При этом от поста освобождаются дети, беременные и кормящие женщины, пожилые люди и хроники. Не поститься могут и находящиеся в больнице, командировке и выполняющие тяжелую физическую работу.

Царские сектанты в Новосибирске: опасных фанатиков заметили в храмах
Узнать подробнее

Существует пять степеней строгости Рождественского поста: полное воздержание, сухоядение (вода, овощи и фрукты, орехи), горячая пища без масла, горячая пища без рыбы, горячая пища с маслом и рыбой. Меру строгости поста новосибирцы должны согласовать с духовником.

Также следует помнить, что главное — не воздержание от мяса, но недеяние зла. Важно подготовиться к исповеди и причастию, не злиться и не осуждать ближних, задуматься о смысле своей жизни.

Покров Пресвятой Богородицы: когда верующим новосибирцам идти в храм
Узнать подробнее
Читайте также:
Хэллоуин или День Всех Святых? Новосибирский священник объяснил разницу
#Общество#Вера#Православие#Церковь#Религия#Рождество#Александр Ляхов
Подпишитесь
Никита Михалков открыл в НОВАТ Фестиваль имени композитора Эдуарда Артемьева
Вчера, 18:28
Фото. Работают несколько человек: что происходит на стройке четвертого моста
Вчера, 07:37
Нина Шалабаева рассказала, какая работа ведется по возвращению новосибирцев из плена
Сегодня, 07:48
Две птицефабрики отказываются от выпуска яиц в Новосибирской области
Сегодня, 08:00
Какие травмы получают новосибирцы в гололед, рассказал директор НИИТО
Сегодня, 06:04
Кого заберут в вытрезвитель в Новосибирске зимой 2023-24, а кого — нет
Вчера, 07:07