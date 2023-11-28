Рождественский пост — что категорически нельзя делать православным новосибирцам

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Как сообщают «Новые Известия», Рождественский пост является одним из последних календарных постов в православии. Всего их четыре: Великий, Петров, Успенский и Рождественский. Поститься верующие новосибирцы будут сорок дней.
Сорокодневность выбрана неслучайно. Именно столько дней постился пророк Моисей перед получением на горе Синай скрижалей с десятью заповедями, аналогичное воздержание было и у Иисуса Христа в пустыне перед проповедью. Сначала христиане постились семь дней, но позже появилось соответствующее предписание.
Сутью поста является подготовка к полноценному переживанию светлого праздника Рождества Христова. Именно пост и молитва, намеренное ограничение очищают душу и готовят ко встрече с Иисусом Христом.
В течение поста православным новосибирцам разрешено есть рыбу и морепродукты, грибы, овощи и зелень, крупы, орехи, постный хлеб и выпечку. Разрешается пить растительное молоко. Категорически запрещены мясо, молочные продукты и яйца.
При этом от поста освобождаются дети, беременные и кормящие женщины, пожилые люди и хроники. Не поститься могут и находящиеся в больнице, командировке и выполняющие тяжелую физическую работу.
Существует пять степеней строгости Рождественского поста: полное воздержание, сухоядение (вода, овощи и фрукты, орехи), горячая пища без масла, горячая пища без рыбы, горячая пища с маслом и рыбой. Меру строгости поста новосибирцы должны согласовать с духовником.
Также следует помнить, что главное — не воздержание от мяса, но недеяние зла. Важно подготовиться к исповеди и причастию, не злиться и не осуждать ближних, задуматься о смысле своей жизни.