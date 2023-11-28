Рождественский пост — что категорически нельзя делать православным новосибирцам

Сорокодневность выбрана неслучайно. Именно столько дней постился пророк Моисей перед получением на горе Синай скрижалей с десятью заповедями, аналогичное воздержание было и у Иисуса Христа в пустыне перед проповедью. Сначала христиане постились семь дней, но позже появилось соответствующее предписание.