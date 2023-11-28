Современный гостиничный комплекс с оздоровительным центром построят на Сахалине

«Мы верим, что Green Flow на Сахалине станет новым важным пунктом притяжения для туристов, источником отдыха и восстановления для всех людей, посещающих эти прекрасные места. Этот проект привнесет новую динамичность и возможности для развития туризма на Сахалине. В частности, 4-звездочная гостиница будет иметь 5 этажей. В ней предусмотрят лобби, ресторан и конференц-зону. Внутри все будет выглядеть современно, в соответствии со всеми стандартами», — отметил генеральный директор ООО «Антерра» Александр Тертычный.