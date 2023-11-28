Строительство «КамАЗ-центра» в Сахалинской области начнется в 2024 году

«Основная задача — избавить Южно-Сахалинск от транзитного грузового транспорта, это очень важно для благополучной экологии. Именно там, где будут пересекаться крупные транспортные артерии, и будет создан большой логистический центр, частью которого станет „КамАЗ-центр“. Там же планируется в будущем разместить дорожно-ремонтные предприятия и перенести из города различные складские помещения, что позволит освободить большие площади в городе под застройку полезных для жителей объектов», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.