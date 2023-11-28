Стройнадзор назвал школы в Новосибирске, где снесли фундаменты

В 2021 году министерство образования Новосибирской области и компания «Пятая концессионная компания „Просвещение“ (в настоящее время — ООО „Школа на Николая Сотникова“) подписали соглашение в рамках национального проекта „Образование“. В соответствии с этим соглашением компания должна была построить шесть школ в Новосибирске на общую вместимость 5700 мест. Соглашение предусматривало 15-летний срок действия: полтора года отведено на строительство, а еще 13,5 лет на эксплуатацию концессионером, после чего образовательные учреждения переходили бы в собственность Новосибирской области.