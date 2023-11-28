Стройнадзор назвал школы в Новосибирске, где снесли фундаменты

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Как выяснилось, будущую школу на улице Спортивной и Виктора Шевелева проверяли дважды, на улице Николая Сотникова — четырежды. Каждый раз специалисты выявляли нарушения, такие как отклонения от проектной документации при строительстве несущих конструкций и фундамента. Кроме того, застройщики использовали материалы и изделия, которые отличались от заявленных в проекте.
В результате всех выявленных нарушений были выданы предписания, а ответственные лица привлечены к судебной ответственности, пишет РБК-Новосибирск.
В 2021 году министерство образования Новосибирской области и компания «Пятая концессионная компания „Просвещение“ (в настоящее время — ООО „Школа на Николая Сотникова“) подписали соглашение в рамках национального проекта „Образование“. В соответствии с этим соглашением компания должна была построить шесть школ в Новосибирске на общую вместимость 5700 мест. Соглашение предусматривало 15-летний срок действия: полтора года отведено на строительство, а еще 13,5 лет на эксплуатацию концессионером, после чего образовательные учреждения переходили бы в собственность Новосибирской области.