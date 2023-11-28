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Стройнадзор назвал школы в Новосибирске, где снесли фундаменты

Стройнадзор назвал школы в Новосибирске, где снесли фундаменты

28 ноября 2023, 04:25
Фото: atas.info
В Новосибирске Стройнадзор назвал школы, где были разрушены фундаменты из-за несоответствия проекту. Одна из таких школ находится на улице Виктора Шевелева, где основание было полностью снесено, а на улицах Спортивной и Николая Сотникова — частично.

Как выяснилось, будущую школу на улице Спортивной и Виктора Шевелева проверяли дважды, на улице Николая Сотникова — четырежды. Каждый раз специалисты выявляли нарушения, такие как отклонения от проектной документации при строительстве несущих конструкций и фундамента. Кроме того, застройщики использовали материалы и изделия, которые отличались от заявленных в проекте.

В результате всех выявленных нарушений были выданы предписания, а ответственные лица привлечены к судебной ответственности, пишет РБК-Новосибирск.

В 2021 году министерство образования Новосибирской области и компания «Пятая концессионная компания „Просвещение“ (в настоящее время — ООО „Школа на Николая Сотникова“) подписали соглашение в рамках национального проекта „Образование“. В соответствии с этим соглашением компания должна была построить шесть школ в Новосибирске на общую вместимость 5700 мест. Соглашение предусматривало 15-летний срок действия: полтора года отведено на строительство, а еще 13,5 лет на эксплуатацию концессионером, после чего образовательные учреждения переходили бы в собственность Новосибирской области.

Несколько строящихся школ по ГЧП снесли в Новосибирске из-за нарушений
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#Новосибирск#Строительство#Снос#Школы#Нарушения#Эмилия Губарева#Эксплуатация#Стройнадзор
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