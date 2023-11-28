Трое военных из Новосибирской области вернулись из украинского плена

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Трое военнослужащих возвращены из плена ВСУ, сообщила во вторник 28 ноября на пресс-конференции ТАСС омбудсмен Новосибирской области Нина Шалабаева. Кроме того, уполномоченный по правам человека отметила, что сейчас много мошенников, которые обещают вернуть военнослужащего из плена за деньги.
Обмен пленными происходит только через взаимодействие уполномоченных по правам человека в России и в Украине. Содействие в возвращении пленных оказывает министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также Международный Красный Крест. По возвращению специалисты работают не только с пленными, но и с членами их семей, оказывается необходимая помощь.
Как рассказала Нина Шалабаева, шесть человек после обращения получили отсрочку от мобилизации.