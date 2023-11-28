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Published Сегодня, 13:24

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Updated Сегодня, 13:26

Нина Шалабаева рассказала, как возвращают из плена жителей Новосибирской области.

Трое военных из Новосибирской области вернулись из украинского плена

28 ноября 2023, 13:24
Фото: 1MI
Нина Шалабаева рассказала, как возвращают из плена жителей Новосибирской области.
Нина Шалабаева ответила на вопрос, как происходит возвращение попавших в плен мобилизованных из Новосибирской области. Как сообщила Омбудсмен, возвращено трое военнослужащих.

Трое военнослужащих возвращены из плена ВСУ, сообщила во вторник 28 ноября на пресс-конференции ТАСС омбудсмен Новосибирской области Нина Шалабаева. Кроме того, уполномоченный по правам человека отметила, что сейчас много мошенников, которые обещают вернуть военнослужащего из плена за деньги.

Обмен пленными происходит только через взаимодействие уполномоченных по правам человека в России и в Украине. Содействие в возвращении пленных оказывает министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также Международный Красный Крест. По возвращению специалисты работают не только с пленными, но и с членами их семей, оказывается необходимая помощь.

Шесть человек получили отсрочку от мобилизации по обращению новосибирского омбудсмена
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Как рассказала Нина Шалабаева, шесть человек после обращения получили отсрочку от мобилизации.

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#Новосибирск#Новосибирская область#СВО#Ольга Храмушкина#Участник СВО#Омбудсмен#Пленные
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