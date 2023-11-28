Трое военных из Новосибирской области вернулись из украинского плена

Обмен пленными происходит только через взаимодействие уполномоченных по правам человека в России и в Украине. Содействие в возвращении пленных оказывает министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также Международный Красный Крест. По возвращению специалисты работают не только с пленными, но и с членами их семей, оказывается необходимая помощь.