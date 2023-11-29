2024 год какого животного по китайскому календарю: символ, цвет, стихия

С самого детства они отстаивают свою независимость и не терпят, когда им указывают. Для людей- Драконов характерно бунтарство и желание жить только по своим правилам. Но это не мешает желанию властвовать над людьми и навязывать им свою волю. Друзей они отбирают только по собственному усмотрению и своим критериям.