2024 год какого животного по китайскому календарю: символ, цвет, стихия

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В Китае дракон издавна считался символом императорской власти и могущества. Его изображение украшало стяг династии Цин, а простолюдинам было запрещено прикасаться к флагу и носить одежду с личиной под страхом страшной смерти. Могущественного зверя можно увидеть и сейчас во вполне атеистическом государстве.
В китайской мифологии дракон — мудрое, могущественное и смелое создание, божественное существо, сочетающее в себе дух Земли и Неба. Он способен управлять ветром и дождем, влиять на урожай и приносить процветание. Зверь может быть очень опасным, если его разозлить, но при этом готов помочь человеку, если его правильно попросить.
Дракон является долгожителем и обладает громадной силой, летает на огромные расстояния и изрыгает огонь. Также он очень предан тем, кого любит, но может быть независимым. Основными качествами дракона являются смелость, благородство, энергичность, харизматичность и желание всегда быть в центре внимания.
Существует красивая легенда о том, почему могущественный Дракон стал всего лишь пятым в китайском гороскопе. Нефритовый император Юй-Ди устроил забег среди животных, чтобы определить порядок знаков зодиака. Дракон был уже близок к финалу, но увидел деревню, в которой была страшная засуха. Мудрое создание сжалилось над людьми и полетело над облаками, чтобы вызвать дождь.
Затем дракон побежал вперед, но увидел деревню, которой угрожало наводнение и задержался, чтобы выпить всю воду. Уже на финише он увидел, что Кролика хочет съесть волк и пропустил его вперед. Поэтому теперь ему предшествуют Крыса, Бык, Тигр и Кролик.
Каждый год по китайскому гороскопу связан с одним из пяти элементов: золотом, водой, деревом, огнем или землей. Каждый цикл повторяется шестьдесят лет. 2024 год связан с Деревянным Драконом, аналогичный элемент пришелся на 1964 год. Официально год Дракона начнется 10 февраля 2024 и закончится 28 января 2025 года.
На Востоке год под знаком Дракона считается одним из самых и благополучных и удачных. При этом Деревянный Дракон является самым гибким, спокойным и уравновешенным. Он молчалив, трудолюбив и обожает сложные задачи. Поэтому наступающий год, по мнению астрологов, сулит богатство и гармонию.
Дерево в Китае символизирует физический и духовный рост, развитие и продвижение вперед. Зеленый цвет означает спокойствие и умение подстраиваться под обстоятельства и одновременно символизирует народ. Поэтому стоит дерзать и достигать успеха, четко поставив перед собой конкретные цели и задачи. Но при этом нельзя заниматься сомнительными аферами и плохими делами, приносящими зло людям. Будет полезно развить в себе силу воли, независимость и смелость.
Многие советуют обязательно обзавестись изображением дерева, а также Дракона. Для этого подойдет миниатюрное деревце бонсай или декоративные деревья. Можно приобрести и соответствующий кулон или иное украшение.
Если же вы хотите иметь дома символ года, то можно приобрести календарь, плед, подушку, салфетки и даже столовые приборы с его изображением. Главное — верить в его мудрость и силу.
Дракон очень любит яркие цвета и роскошь. Поэтому встречать 2024 год лучше в нарядах золотых и красных оттенков. Подойдут и серо-белые расцветки. А вот от зеленых и синих цветов лучше отказаться. Поскольку Дракон связан с огнем, можно зажечь свечи.
Если вы рождены в Год Дракона
Люди, рожденные в год Дракона, весьма жизнелюбивы и энергичны, им свойственно своенравие и горделивость. При этом они любят самосовершенствоваться, поэтому весьма требовательны к себе и другим. Могут быть очень раздражительны и упрямы, любят настаивать на своем. Очень сильно развита интуиция.
С самого детства они отстаивают свою независимость и не терпят, когда им указывают. Для людей- Драконов характерно бунтарство и желание жить только по своим правилам. Но это не мешает желанию властвовать над людьми и навязывать им свою волю. Друзей они отбирают только по собственному усмотрению и своим критериям.
При этом рожденные в год Дракона готовы защищать до последней капли крови тех, кто им дорог. Хитрость и лукавство сочетаются с напористостью и бесстрашием. Им чуждо лицемерие, а чувство справедливости развито сверх меры. Зачастую им свойственно великодушие.
Из-за своей независимости люди-Драконы зачастую остаются холостяками, так как очень требовательны к партнеру. Но, если такой человек полюбил, то семья может быть крепкой. В ней проявляются его мягкость и доброта, скрываемые под броней.
В год Дракона родились философы Иммануил Кант и Фридрих Ницше, основатель теории психоанализа Зигмунд Фрейд, писатели Андре Моруа и Льюис Кэрролл, основатель группы The Beatles Джон Леннон, художник Сальвадор Дали, актрисы Марлен Дитрих и Татьяна Пельтцер.