Белые медвежата Белка и Стрелка сыграли в прятки в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
В Новосибирском зоопарке два белых медвежонка, Белка и Стрелка, решили сыграть в игру — прятки. Видео этого забавного зрелища было снято Анной Новиковой, постоянной посетительницей зоопарка.
Из кадров видно, что один из медвежат спрятался под лестницу, которая ведет к бассейну. Второй медвежонок пытается найти свою сестру и заглядывает под лестницу.
Напомним, ранее медвежата Белка и Стрелка устроили шуточные догонялки. Мама медведиц Герда смотрела на игры детей с материнским снисхождением и заботой.