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Между сестрами произошла небольшая драка

Белые медвежата Белка и Стрелка сыграли в прятки в Новосибирском зоопарке

29 ноября 2023, 04:36
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Между сестрами произошла небольшая драка
Медведицы Белка и Стрелка играют в прятки в Новосибирском зоопарке. Милые моменты запечатлели посетители.

В Новосибирском зоопарке два белых медвежонка, Белка и Стрелка, решили сыграть в игру — прятки. Видео этого забавного зрелища было снято Анной Новиковой, постоянной посетительницей зоопарка.

Из кадров видно, что один из медвежат спрятался под лестницу, которая ведет к бассейну. Второй медвежонок пытается найти свою сестру и заглядывает под лестницу.

Видео: Анна Новикова

Напомним, ранее медвежата Белка и Стрелка устроили шуточные догонялки. Мама медведиц Герда смотрела на игры детей с материнским снисхождением и заботой.

В Новосибирском зоопарке медвежата Белка и Стрелка устроили шуточные догонялки
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