Блогер из Новосибирска 13-летняя Милана Хаметова станет участницей новогоднего шоу

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
В новогоднем шоу от студии «Союзмультфильм» будет участвовать 13-летняя Милана Хаметова — блогер и певица из Новосибирска. В программе, которая будет состоять из 32 эпизодов, она сыграет роль гида для маленьких зрителей.
В тизере проекта Милана договаривается о встрече на шоу с персонажами советских мультфильмов, которые отправятся вместе со зрителями в путешествие по вымышленным мирам. Целью путешествия станет спасение сестры главного героя, которая застряла внутри игрового приложения.
Зрители будут активно участвовать в спасательной операции благодаря интерактивным технологиям. В цифровом пространстве Милана Хаметова поможет маленьким зрителям ориентироваться и быть их проводником во время шоу.