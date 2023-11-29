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Блогерша родом из Новосибирска

Блогер из Новосибирска 13-летняя Милана Хаметова станет участницей новогоднего шоу

29 ноября 2023, 03:14
Фото: atas.info
Блогерша родом из Новосибирска

Новосибирский блогер Милана Хаметова станет участницей шоу от «Союзмультфильма»

Милана Хаметова из Новосибирска будет участницей новогоднего шоу «Мульт и Ёлка» от студии «Союзмультфильм», где зрители отправятся в путешествие по выдуманным мирам.

В новогоднем шоу от студии «Союзмультфильм» будет участвовать 13-летняя Милана Хаметова — блогер и певица из Новосибирска. В программе, которая будет состоять из 32 эпизодов, она сыграет роль гида для маленьких зрителей.

В тизере проекта Милана договаривается о встрече на шоу с персонажами советских мультфильмов, которые отправятся вместе со зрителями в путешествие по вымышленным мирам. Целью путешествия станет спасение сестры главного героя, которая застряла внутри игрового приложения.

Зрители будут активно участвовать в спасательной операции благодаря интерактивным технологиям. В цифровом пространстве Милана Хаметова поможет маленьким зрителям ориентироваться и быть их проводником во время шоу.

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