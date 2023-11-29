«Кровь мешает»: в «ЛизаАлерт Новосибирск» рассказали о поисках изрезанной школьницы

Напомним, что тринадцатилетняя Ульяна Жукова несколько дней провела в больнице. Сейчас школьница проходит психологическую реабилитацию, ей могут понадобиться косметологические операции, а один глаз не закрывается до сих пор. Подозреваемая в изуверстве четырнадцатилетняя сибирячка находится под домашним арестом до декабря, но родители Ульяны требуют для нее строгой меры пресечения.