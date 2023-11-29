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Published Сегодня, 14:22

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Updated Сегодня, 14:26

Девочка провела в лесу несколько часов

«Кровь мешает»: в «ЛизаАлерт Новосибирск» рассказали о поисках изрезанной школьницы

29 ноября 2023, 14:22
Фото: Midjourney
Девочка провела в лесу несколько часов

Новосибирские волонтеры поделились деталями поисков изрезанной в лесу школьницы

1 октября в лесу рядом с Кудряшовским сельсоветом тринадцатилетняя школьница была изрезана канцелярским ножом. Девочка смогла набрать 112, но безуспешно выбиралась сама.

В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» по Новосибирской области рассказали подробности того жуткого дня, когда в лесу истекал кровью и умирал ребенок. Как только школьница позвонила спасателям, заявку сразу же взял в работу специалист направления «Лес на связи» Денис с позывным «Фил». Это произошло в 16.35 дня.

«Девочка, тринадцать лет. Порезала ножом подруга. Убегала от нападавшей в глубину леса и не может оттуда выбраться уже несколько часов», — рассказала специалист «горячей» линии «Лиза Алерт» в Новосибирске Сибкрай. Ru.

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Волонтеры сразу же позвонили в «скорую», но не могли дозвониться пострадавшей, так как телефон был вне зоны доступа. Выйти на связь со школьницей удалось только через двадцать минут. Голос у подростка дрожал, а речь была крайне заторможенная.

Когда Денис попытался ободрить ребенка и узнать примерные координаты, у него начался шок и сказались последствия сильнейшего переохлаждения. «Не могу. Кровь мешает. У меня не получается», — плакала юная сибирячка.

Только через тринадцать минут девочка смогла сообщить свое местонахождение через геолокацию, еще через шестнадцать минут с волонтерами связался участковый. В 18.17 вечера еле дышавшая и обессиленная школьница оказалась в карете «скорой помощи».

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Напомним, что тринадцатилетняя Ульяна Жукова несколько дней провела в больнице. Сейчас школьница проходит психологическую реабилитацию, ей могут понадобиться косметологические операции, а один глаз не закрывается до сих пор. Подозреваемая в изуверстве четырнадцатилетняя сибирячка находится под домашним арестом до декабря, но родители Ульяны требуют для нее строгой меры пресечения.

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