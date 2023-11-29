Мэрия Новосибирска не использовала 180 млн. рублей, выделенных на строительство метро

Решение о выделении 180 млн. рублей было принято еще в июне на сессии ЗС, однако через полгода выяснилось, что даже первые шаги в направлении проектирования метро не сделаны властями города. «Не определен заказчик, который должен сформировать техническое задание на проектирование. Если метро строится исключительно за бюджетные деньги, значит [должен быть проведен] конкурс на выполнение функции заказчика. Этого не сделано. И заказчик должен иметь допуск СРО», — пояснил тогда ситуацию депутат Владимир Анисимов в беседе с Атас.инфо.