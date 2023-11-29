Мэрия Новосибирска не использовала 180 млн. рублей, выделенных на строительство метро

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:35
Новосибирск не использовал в 2023 году 180 млн. рублей, выделенных из бюджета области на проектирование новых станций метро. Об этом первыми заявили депутаты Законодательного собрания (ЗС) области на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике 14 ноября 2023. Такая ситуация особенно возмутила депутатов потому, что в первом полугодии их просили «в пожарном порядке» выделить средства на проектирование новых станций метро, и провести это решение поправкой в бюджет области.
Решение о выделении 180 млн. рублей было принято еще в июне на сессии ЗС, однако через полгода выяснилось, что даже первые шаги в направлении проектирования метро не сделаны властями города. «Не определен заказчик, который должен сформировать техническое задание на проектирование. Если метро строится исключительно за бюджетные деньги, значит [должен быть проведен] конкурс на выполнение функции заказчика. Этого не сделано. И заказчик должен иметь допуск СРО», — пояснил тогда ситуацию депутат Владимир Анисимов в беседе с Атас.инфо.
«Пожарная» спешка с выделением средств потребовалась, так как проектную документацию Дзержинской линии метро предстояло готовить заново — прошлая версия проекта уже устарела.
«Работаем. Даны соответствующие поручения, и работа пошла.
Не готов сказать окончательные сроки, потому что ведутся переговоры с рядом организаций, проектных, в частности, имеющих опыт строительства метрополитена», — заявил мэр Новосибирск Анатолий Локоть во время пресс-конференции в июне, когда стало известно, что деньги выделены.
Теперь они будут перенесены на следующий год. «Департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска направлено обращение в министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области с целью переноса суммы 180 млн рублей на 2024 год для проектирования», — сказано в ответе мэрии Новосибирска на запрос Атас.инфо. «Для проектирования новых станций метро в бюджете города Новосибирска на 2023 год предусмотрены бюджетные средства 50 млн рублей».
Примечательно, что из бюджета области на проектирование новых станций метро, планировалось выделять Новосибирску по 180 млн. рублей три года подряд с 2024-2026. Но уже первый транш оказался не востребован вовремя.
Атас.инфо рассказывал, что за последние десятилетия в России метро активно строилось в Москве (с 2011 года открыли более 100 станций), Санкт-Петербурге и Казани. Остальные города-миллионники не избалованы федеральным финансированием на строительства метро, а денег из собственных бюджетов не хватает. В Новосибирске «крайняя» станция «Золотая нива» кое-как приняла пассажиров в далеком 2011 году.
Если городские власти и дальше будут столь неторопливо относиться к выделенным на строительство метро региональным деньгам, остается только гадать: когда наши потомки дождутся новых станций?