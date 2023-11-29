Мигрант из Киргизии похитил троих детей в Новосибирске — ему вынесли приговор

По данным следствия, подсудимый приехал в Новосибирск на заработки и проживал у знакомого мужчины, у которого было пять детей. В декабре 2022 года он решил похитить трех детей своего знакомого с целью улучшить свое материальное положение, получив 15 тысяч рублей за их возвращение.