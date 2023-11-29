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Дети сейчас с отцом

Мигрант из Киргизии похитил троих детей в Новосибирске — ему вынесли приговор

29 ноября 2023, 02:22
Фото: Midjourney
Дети сейчас с отцом

Мигранта из Киргизии осудили в Новосибирске за похищение трех детей

Гражданину Киргизской Республики в Новосибирске вынесен приговор за похищение трех детей с целью получения выкупа, подробности сообщают в Следкоме.

В Новосибирске вынесли приговор 28-летнему гражданину Киргизстана. Его признали виновным в совершении похищения из-за корыстных побуждений, а также похищения паспорта и других документов.

По данным следствия, подсудимый приехал в Новосибирск на заработки и проживал у знакомого мужчины, у которого было пять детей. В декабре 2022 года он решил похитить трех детей своего знакомого с целью улучшить свое материальное положение, получив 15 тысяч рублей за их возвращение.

В период с 17 по 18 декабря мужчина забрал детей, собрал документы на хозяина квартиры и его детей, запер дверь и направился в Томск с намерением вывезти детей за пределы России. Однако он был задержан полицией на железнодорожном вокзале Томска.

Суд приговорил виновного к лишению свободы на срок 5 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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#Общество#Криминал#Новосибирск#Дети#Суд#Полиция#Задержание#Приговор#Эмилия Губарева
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