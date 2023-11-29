Мигрант из Киргизии похитил троих детей в Новосибирске — ему вынесли приговор

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В Новосибирске вынесли приговор 28-летнему гражданину Киргизстана. Его признали виновным в совершении похищения из-за корыстных побуждений, а также похищения паспорта и других документов.
По данным следствия, подсудимый приехал в Новосибирск на заработки и проживал у знакомого мужчины, у которого было пять детей. В декабре 2022 года он решил похитить трех детей своего знакомого с целью улучшить свое материальное положение, получив 15 тысяч рублей за их возвращение.
В период с 17 по 18 декабря мужчина забрал детей, собрал документы на хозяина квартиры и его детей, запер дверь и направился в Томск с намерением вывезти детей за пределы России. Однако он был задержан полицией на железнодорожном вокзале Томска.
Суд приговорил виновного к лишению свободы на срок 5 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.