Новосибирские ученые узнают, выжила ли соя после двух лет в космосе

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
Исследование проводилось сотрудниками Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН. Два года назад на внешнюю часть Международной космической станции отправили семена сои. Теперь ученые высадят их на Земле, чтобы проверить их всхожесть.
«Семена в космос были отправлены тремя институтами — СФНЦА РАН, Всероссийским институтом генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова и ФНЦ агробиотехнологии Дальнего Востока имени А. К. Чайки. Теперь пришло время исследований и анализов первой партии», — рассказал ТАСС директор института Кирилл Голохваст.
Ученые должны проверить гипотезу том, что семена земных растений могут выдержать длительный космический перелет — например, до Марса — и быть успешно посеянными. Для этого им нужно знать, способны ли растения переживать подобные экстремальные условия.