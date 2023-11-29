Новосибирцам перекроют ночной проезд по площади Инженера Будагова

Новосибирцам придется делать объезд от улицы Фабричной в сторону Большевистской через улицу Спартака, через Ипподромскую от автодорожного путепровода и по Ипподромской в сторону Фабричной. Кроме того, будут продлены ограничения на площади Энергетиков и площади Труда до 20 ноября 2024 года.