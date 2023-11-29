Новосибирцам перекроют ночной проезд по площади Инженера Будагова

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Ограничение движения транспортных средств могут ввести с 4 по 31 декабря. Оно будет действовать с 12 часов ночи до 5 часов утра.
«Ввести в ночное время временное прекращение движения транспортных средств на площади Инженера Будагова на следующих участках автомобильных дорог», — сообщается в документе.
Новосибирцам придется делать объезд от улицы Фабричной в сторону Большевистской через улицу Спартака, через Ипподромскую от автодорожного путепровода и по Ипподромской в сторону Фабричной. Кроме того, будут продлены ограничения на площади Энергетиков и площади Труда до 20 ноября 2024 года.
Причиной введения ограничений является демонтаж башенных кранов стоек пилонов на четвертом мосту через Обь. Напомним, что недавно концессионером были возобновлены строительные работы.