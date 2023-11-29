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Published Сегодня, 13:31

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Updated Сегодня, 13:33

Причиной ограничений является строительство четвертого моста через Обь

Новосибирцам перекроют ночной проезд по площади Инженера Будагова

29 ноября 2023, 13:31
Фото: Иван Колодеев / atas.info
Причиной ограничений является строительство четвертого моста через Обь

Мэрия Новосибирска может ограничить проезд по площади Инженера Будагова по ночам

В Новосибирске планируют ограничить движение по площади Инженера Будагова в ночное время суток. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте городской администрации.

Ограничение движения транспортных средств могут ввести с 4 по 31 декабря. Оно будет действовать с 12 часов ночи до 5 часов утра.

«Ввести в ночное время временное прекращение движения транспортных средств на площади Инженера Будагова на следующих участках автомобильных дорог», — сообщается в документе.
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Новосибирцам придется делать объезд от улицы Фабричной в сторону Большевистской через улицу Спартака, через Ипподромскую от автодорожного путепровода и по Ипподромской в сторону Фабричной. Кроме того, будут продлены ограничения на площади Энергетиков и площади Труда до 20 ноября 2024 года.

Причиной введения ограничений является демонтаж башенных кранов стоек пилонов на четвертом мосту через Обь. Напомним, что недавно концессионером были возобновлены строительные работы.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Скандал с четвертым мостом: война между правительством и ГК «ВИС»#Мэрия Новосибирска#Ограничения#Мост#Александр Ляхов
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