Новосибирцев ждут на первых катках — где они откроются

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Сейчас специалисты завершают подготовку к зимнему сезону. Горожанам остается надеяться на благоприятные погодные условия.
«Если не подведут погодные условия, то любителей активного отдыха ждем уже в эту субботу на стадионе „Чкаловец“ и в Нарымском сквере, в 12.00 откроется массовое катание», — сообщила вице-мэр Анна Терешкова в Telegram-канале.
Также в ближайшие дни планируется открыть каток в Центральном парке. Всего к зимнему сезону МАУ «Стадион» подготовит почти полсотни ледовых площадок.
Катки будут работать ежедневно и без выходных с 12.00 до 22.00. Прокат коньков обойдется в 83 рубля за час детям в возрасте до тринадцати лет, женщинам в возрасте от 55 лет и мужчинам старше шестидесяти. Для остальных установят цену в 156 рублей.