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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Первые катки должны заработать 2 декабря

Новосибирцев ждут на первых катках — где они откроются

29 ноября 2023, 12:23
Фото: 1MI
Первые катки должны заработать 2 декабря

В мэрии Новосибирска сообщили, где и когда заработают первые катки

В Новосибирске уже открываются первые катки. Ледовые площадки должны заработать в выходные.

Сейчас специалисты завершают подготовку к зимнему сезону. Горожанам остается надеяться на благоприятные погодные условия.

«Если не подведут погодные условия, то любителей активного отдыха ждем уже в эту субботу на стадионе „Чкаловец“ и в Нарымском сквере, в 12.00 откроется массовое катание», — сообщила вице-мэр Анна Терешкова в Telegram-канале.
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Также в ближайшие дни планируется открыть каток в Центральном парке. Всего к зимнему сезону МАУ «Стадион» подготовит почти полсотни ледовых площадок.

Катки будут работать ежедневно и без выходных с 12.00 до 22.00. Прокат коньков обойдется в 83 рубля за час детям в возрасте до тринадцати лет, женщинам в возрасте от 55 лет и мужчинам старше шестидесяти. Для остальных установят цену в 156 рублей.

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#Общество#Новосибирск#Отдых#Анна Терешкова#Мэрия Новосибирска#Зима#Зимний сезон#Каток#Александр Ляхов
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