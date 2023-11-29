Новосибирцев ждут на первых катках — где они откроются

Катки будут работать ежедневно и без выходных с 12.00 до 22.00. Прокат коньков обойдется в 83 рубля за час детям в возрасте до тринадцати лет, женщинам в возрасте от 55 лет и мужчинам старше шестидесяти. Для остальных установят цену в 156 рублей.