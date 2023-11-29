Острова подключены: как на Сахалине и Курилах развивают качество связи и интернета

Покрытие и скорость 4G наращивает и оператор «Билайн». В 2023 году провайдер реализовал на территории Сахалинской области ряд точечных решений для обеспечения более стабильного и качественного покрытия. В частности, диапазон LTE-2100 теперь присутствует в Смирных, Поронайске, а также в центре Корсакова и селе Охотском Корсаковского района. По замерам специалистов, пользовательская скорость интернета выросла больше чем на 20%. В Южно-Сахалинске базовые станции связи модернизировали до стандарта LTE-1800, обеспечив покрытие и среднюю скорость интернета на севере города, а также в 7 крупных СНТ. Кроме того, новые вышки связи позволили улучшить покрытие стандарта 4G в Углегорском районе, Поронайске, Ногликах и Охе.