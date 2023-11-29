Протухшую шоколадку «Alpen Gold» 28-летней давности продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:48
Published Сегодня, 01:48
Modified Сегодня, 01:50
Updated Сегодня, 01:50
В Новосибирске на одном из бесплатны сайтов было опубликовано объявление о продаже шоколадки «Alpen Gold», которая произведена 28 лет назад. Владелица этого раритета просила за него 1000 рублей.
По словам автора объявления, этот молочный шоколад был изготовлен в Германии. Упаковка сладости все еще целая, хотя с течением времени отклеился один уголок и появилась небольшая дырочка. Сама шоколадка осталась не пострадавшей.
Хотя женщина отметила, что есть эту шоколадку уже нельзя, она подойдет для коллекционирования. Однако спустя некоторое время владелица удалила свое объявление.