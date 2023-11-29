atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:48

Published Сегодня, 01:48

Modified Сегодня, 01:50

Updated Сегодня, 01:50

Шоколадка просрочена

Протухшую шоколадку «Alpen Gold» 28-летней давности продают в Новосибирске

29 ноября 2023, 01:48
Фото: 1MI
Шоколадка просрочена
В Новосибирске продается редкая шоколадка «Alpen Gold» 1995 года выпуска, которая предназначена для коллекционирования.

В Новосибирске на одном из бесплатны сайтов было опубликовано объявление о продаже шоколадки «Alpen Gold», которая произведена 28 лет назад. Владелица этого раритета просила за него 1000 рублей.

По словам автора объявления, этот молочный шоколад был изготовлен в Германии. Упаковка сладости все еще целая, хотя с течением времени отклеился один уголок и появилась небольшая дырочка. Сама шоколадка осталась не пострадавшей.

Хотя женщина отметила, что есть эту шоколадку уже нельзя, она подойдет для коллекционирования. Однако спустя некоторое время владелица удалила свое объявление.

В Новосибирске продают коллекцию Олимпийских значков за 50 000 рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Коллекцию банок из-под чипсов Pringles продают в НовосибирскеКоллекцию счастливых билетиков продают в НовосибирскеКоллекцию игрушечных танков продают в Новосибирске за 130 тысяч рублейКоллекцию раритетных галстуков времен СССР продают в Новосибирске
#Общество#Новосибирск#Продажа#Еда#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Куда сходить на Новый Год-2024 в Новосибирске — бесплатные площадки для праздника
Вчера, 04:05
Гардеробы жен советских академиков показывают в новосибирском Академгородке
Вчера, 05:14
Нина Шалабаева рассказала, какая работа ведется по возвращению новосибирцев из плена
Вчера, 07:48
Две птицефабрики отказываются от выпуска яиц в Новосибирской области
Вчера, 08:00
Какие травмы получают новосибирцы в гололед, рассказал директор НИИТО
Вчера, 06:04
Кого заберут в вытрезвитель в Новосибирске зимой 2023-24, а кого — нет
27 ноября, 07:07