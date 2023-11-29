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Трясло несколько раз

Пять землетрясений подряд произошли под Новосибирском — названа причина

29 ноября 2023, 01:36
Фото: 1MI
Трясло несколько раз

Стало известно, почему произошла серия землетрясений под Новосибирском

Стало известно, почему произошла серия землетрясений в Новосибирской области. Толчки были зафиксированы 27 ноября в Искитимском районе.

Глава Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН Алексей Еманов уточнил, что самое сильное землетрясение произошло в районе Горловского угольного прогиба.

Возникновение большого сейсмического события было связано с промышленным взрывом на разрезе «Колыванский».

«Оценка магнитуды промышленного взрыва MLv=1.76. Через две секунды после взрыва в этом же районе произошло крупное сейсмическое событие. Оно лоцируется также в районе указанного угольного разреза. Глубина сейсмического события около 3 километров», — уточнил Еманов в беседе с «BFM-Новосибирск».

Однако он подчеркнул, что причиной землетрясения в Искитимском районе не стал промышленный взрыв. Основной версией произошедшего сейсмического события стало горное дело и перемещение больших масс грунта, особенно при наличии тектонических напряжений.

Пять землетрясений подряд произошли под Новосибирском
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева#Искитимский район#Землетрясения
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