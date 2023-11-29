Пять землетрясений подряд произошли под Новосибирском — названа причина

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Глава Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН Алексей Еманов уточнил, что самое сильное землетрясение произошло в районе Горловского угольного прогиба.
Возникновение большого сейсмического события было связано с промышленным взрывом на разрезе «Колыванский».
«Оценка магнитуды промышленного взрыва MLv=1.76. Через две секунды после взрыва в этом же районе произошло крупное сейсмическое событие. Оно лоцируется также в районе указанного угольного разреза. Глубина сейсмического события около 3 километров», — уточнил Еманов в беседе с «BFM-Новосибирск».
Однако он подчеркнул, что причиной землетрясения в Искитимском районе не стал промышленный взрыв. Основной версией произошедшего сейсмического события стало горное дело и перемещение больших масс грунта, особенно при наличии тектонических напряжений.