Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов — чья ответственность?

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Ответы на интересующие пользователей услуг компании МУП «САХ» мы собрали в материалы. Есть несколько зон ответственности в процессе вывоза и складирования ТКО.
За что отвечает управляющая организация?
За состояние площадки для накопления ТКО отвечает именно управляющая организация, так как такие площадки отнесены к общему имуществу многоквартирного дома или коттеджного поселка. За ремонт и порядок на контейнерной площадке, дезинфекцию и дератизацию жители оплачивают управляющей компании, ТСЖ или ЖСК которые отвечают за проведение данных работ.
За что отвечает региональный оператор?
С момента погрузки ТКО в мусоровоз и до размещения отходов на полигоне за них отвечает регоператор. Ответственность МУП «САХ»: сбор, транспортирование, обработка и захоронение ТКО.
Каждый автомобиль МУП «САХ» оснащен датчиком глобальная навигационная спутниковая система — ГЛОНАСС. Благодаря этому, операторы в режиме реального времени могут увидеть передвижения мусоровозов, время остановки у каждой площадки ТКО. Эта информация проверяется при поступлении жалоб.
Жители многоквартирных домов должны соблюдать правила по размещению отходов
Пакеты с мусором должны быть плотно завязаны, их необходимо складировать строго в контейнеры, а не размещать рядом. Крупногабаритные отходы, старая мебель, сантехника должны быть размещены в специальном отсеке для КГО или бункере.
Горячие и раскаленные отходы нельзя выбрасывать в контейнеры, так же, как и строительные отходы, которые по закону не относятся к ТКО. Для вывоза строительного мусора нужно обращаться к специальным организациям, имеющим лицензию на этот вид деятельности. Проверить наличие лицензии можно на сайте Росприроднадзора.
Также в контейнеры для ТКО нельзя выбрасывать шины — их необходимо сдавать на утилизацию, информация об утилизаторах находится в свободном доступе, размещена в интернете.
Если же жители разместили такие отходы на площадке для складирования ТКО, ответственность за их вывоз переходит на УК или на собственника участка ИЖС.
Нельзя выкидывать вместе с ТКО осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы. Эти предметы имеют I–II класс опасности, и могут причинить вред жизни и здоровью людей. Все это нужно сдавать в специальные пункты приема, которые можно найти в картографических сервисах города.
Кто отвечает за создание контейнерных площадок
Ответственность за размещение контейнерных площадок на территории населённого пункта и ведение реестра созданных мест накопления ТКО лежит на органах местного самоуправления.
Если собственником земельного участка является муниципалитет, то то орган местного самоуправления сам создаёт на этом месте контейнерную площадку (есть ряд ситуаций, когда в виде исключения эта обязанность ложится на других лиц).
На земельных участках, являющихся частной собственностью, ответственность за создание контейнерных площадок лежит на УК, ТСЖ или ЖСК, эти организации обращаются в орган местного самоуправления с письменной заявкой на создание контейнерной площадки для накопления ТКО.
Контейнерные площадки создаются в соответствии с правилами благоустройства территории и с требованиями Федерального закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Растительные отходы так же, как и строительный мусор, не относятся к ТКО.