Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов — чья ответственность?

Горячие и раскаленные отходы нельзя выбрасывать в контейнеры, так же, как и строительные отходы, которые по закону не относятся к ТКО. Для вывоза строительного мусора нужно обращаться к специальным организациям, имеющим лицензию на этот вид деятельности. Проверить наличие лицензии можно на сайте Росприроднадзора.