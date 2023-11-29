Традиционная удмуртская свадьба пройдет на форуме «Россия»

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В ролях жениха и невесты будут выступать Павел Белкин, старший преподаватель Ижевского филиала Всероссийского государственного университета юстиции, и Полина Иванова, студентка 6 курса педиатрического факультета Ижевской государственной медицинской академии. Об этом сообщает udm-info.ru.
Согласно удмуртским традициям, выполнение свадебных обрядов должно обеспечить благополучную жизнь молодоженов. Комплекс свадебных традиций включает следующие этапы: сватовство, сговор, пир в доме невесты, пир в доме жениха и послесвадебные ритуалы.
В концертной программе «Удмуртская свадьба» будут показаны 4 сцены, отражающие основные этапы традиционной свадьбы. Начинается она с приезда свадебного поезда жениха. Родственники и друзья жениха в удмуртской одежде приезжают к дому невесты на повозках с нарядно украшенными лошадьми.
Звучит свадебная песня. Чтобы пройти в дом невесты, необходимо заплатить выкуп и преодолеть шуточные испытания. Затем следует процесс выкупа невесты. Гости, поющие песни, выражают своё желание увидеть невесту, сравнивая её с прекрасным цветком.
Сначала выходит подставная невеста, но нужно требовать настоящую. Спустя какое-то время она выходит, но держится на расстоянии от гостей. Под музыку подруги невесты шьют полог для приданого. Мать невесты и её родственницы помогают ей нарядиться. При смене головных уборов подчеркивается изменение социального и брачного статуса. После этого девушка больше не может показываться на людях без головного убора.
Выкуп заканчивается исполнением свадебных напевов, в которых говорится о том, что настало время вынести сундук с приданым. Невесту и приданое отдают жениху, после чего молодожены садятся в повозку и с песнями уезжают.
На международной выставке-форуме «Россия» (0+) в рамках дней регионов различные субъекты презентуют свои свадебные традиции. В стране особое внимание уделяется семейному институту и сохранению традиций. Существует широкая социальная политика по поддержке материнства и детства, а также идет активная реализация направлений нацпроекта «Демография». Неслучайно президент страны Владимир Путин объявил 2024 Годом семьи.