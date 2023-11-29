Традиционная удмуртская свадьба пройдет на форуме «Россия»

Сначала выходит подставная невеста, но нужно требовать настоящую. Спустя какое-то время она выходит, но держится на расстоянии от гостей. Под музыку подруги невесты шьют полог для приданого. Мать невесты и её родственницы помогают ей нарядиться. При смене головных уборов подчеркивается изменение социального и брачного статуса. После этого девушка больше не может показываться на людях без головного убора.