Участникам СВО из Новосибирской области бесплатно вставят зубы

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Более 300 участников спецоперации на Донбассе из Новосибирской области получат бесплатное протезирование зубов. Процедура предоставляется по реабилитационному сертификату и проводится в городской стоматологической поликлинике №3. Весь процесс может занять до 6 месяцев.
По словам замминистра здравоохранения региона Лады Шалыгиной, уже 8 бойцов закончили лечение, а еще более 70 проходят протезирование в настоящее время.
Кроме того, бойцы имеют возможность пройти обычное обследование у стоматолога и вылечить кариес по отпускному билету в любой поликлинике региона.