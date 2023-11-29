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Posted Сегодня, 02:30

Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

Также можно лечить зубы

Участникам СВО из Новосибирской области бесплатно вставят зубы

29 ноября 2023, 02:30
Фото: 1MI
Также можно лечить зубы
Бойцы СВО из Новосибирской области получат бесплатное протезирование зубов.

Более 300 участников спецоперации на Донбассе из Новосибирской области получат бесплатное протезирование зубов. Процедура предоставляется по реабилитационному сертификату и проводится в городской стоматологической поликлинике №3. Весь процесс может занять до 6 месяцев.

По словам замминистра здравоохранения региона Лады Шалыгиной, уже 8 бойцов закончили лечение, а еще более 70 проходят протезирование в настоящее время.

Кроме того, бойцы имеют возможность пройти обычное обследование у стоматолога и вылечить кариес по отпускному билету в любой поликлинике региона.

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#Общество#Новосибирск#Спецоперация#Поликлиника#СВО#Эмилия Губарева#Лечение#Стоматология
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