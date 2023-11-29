В Минсельхозе объяснили подорожание курятины на 21% в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
В ноябре цена за тонну тушек увеличилась на 5,9% и составила 116 211,92 тыс. рублей за тонну. По данным министерства сельского хозяйства, повышение цен связано с ростом стоимости зерна нового урожая, ветеринарных препаратов, витаминов и заработной платы работников птицефабрик.
Однако, чтобы контролировать ситуацию, министерство регулярно отслеживает цены на продукцию агропромышленного комплекса. Если они необоснованно возрастают, ведомство информирует об этом областную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу.
Кроме того, проводится работа с руководителями птицефабрик для предотвращения неправомерного повышения цен.