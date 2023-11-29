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Курица стала дороже

В Минсельхозе объяснили подорожание курятины на 21% в Новосибирской области

29 ноября 2023, 03:30
Фото: 1MI
Курица стала дороже
В Новосибирской области цены на курятину выросли на 21%, по сравнению с прошлым годом, сообщили в региональном Минсельхозе.

В ноябре цена за тонну тушек увеличилась на 5,9% и составила 116 211,92 тыс. рублей за тонну. По данным министерства сельского хозяйства, повышение цен связано с ростом стоимости зерна нового урожая, ветеринарных препаратов, витаминов и заработной платы работников птицефабрик.

Однако, чтобы контролировать ситуацию, министерство регулярно отслеживает цены на продукцию агропромышленного комплекса. Если они необоснованно возрастают, ведомство информирует об этом областную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу.

Кроме того, проводится работа с руководителями птицефабрик для предотвращения неправомерного повышения цен.

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#Новосибирск#Птицы#Цены#Зарплата#Производство#Эмилия Губарева#Подорожание#Минсельхоз
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