В Минсельхозе объяснили подорожание курятины на 21% в Новосибирской области

В ноябре цена за тонну тушек увеличилась на 5,9% и составила 116 211,92 тыс. рублей за тонну. По данным министерства сельского хозяйства, повышение цен связано с ростом стоимости зерна нового урожая, ветеринарных препаратов, витаминов и заработной платы работников птицефабрик.