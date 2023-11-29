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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Новосибирск придет зима

В первые зимние дни новосибирцев ждет снег

29 ноября 2023, 13:02
Фото: 1MI
В Новосибирск придет зима

Новосибирцам рассказали о погоде в первые дни декабря

До наступления календарной зимы остался всего день. Начало декабря порадует сибиряков небольшим снегом.

По данным «Западно-Сибирского УГМС», конец недели будет относительно теплым. В ночь на 1 декабря столбик термометра опустится до -3, днем столбик термометра поднимется до нуля градусов. 2 декабря днем ожидается до -4 градусов. Будет дуть юго-западный ветер, который затем примет северное направление.

Синоптики обещают мокрый снег 1 декабря, но уже в пятницу ожидается небольшой снегопад. Метелей метеорологи не прогнозируют.

Напомним, что новосибирцам посоветовали быть осторожными из-за «погодных качелей».

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#Новосибирск#Погода#Прогноз#Синоптики#Зима#Александр Ляхов
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