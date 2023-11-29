В первые зимние дни новосибирцев ждет снег

По данным «Западно-Сибирского УГМС», конец недели будет относительно теплым. В ночь на 1 декабря столбик термометра опустится до -3, днем столбик термометра поднимется до нуля градусов. 2 декабря днем ожидается до -4 градусов. Будет дуть юго-западный ветер, который затем примет северное направление.