В первые зимние дни новосибирцев ждет снег

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
По данным «Западно-Сибирского УГМС», конец недели будет относительно теплым. В ночь на 1 декабря столбик термометра опустится до -3, днем столбик термометра поднимется до нуля градусов. 2 декабря днем ожидается до -4 градусов. Будет дуть юго-западный ветер, который затем примет северное направление.
Синоптики обещают мокрый снег 1 декабря, но уже в пятницу ожидается небольшой снегопад. Метелей метеорологи не прогнозируют.
Напомним, что новосибирцам посоветовали быть осторожными из-за «погодных качелей».